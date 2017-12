Friedrichshafen Verurteilung wegen Vorfällen nach Zunftball

Mit einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung endete gestern eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Tettnang für einen 25-jährigen Mann aus Friedrichshafen. Richterin Heike Jakob verurteilte ihn wegen Körperverletzung in zwei Fällen am 18. Februar nach dem Zunftball der Häfler Bodenseenarren in der Jettenhausener Mehrzweckhalle.

Eigentlich wollten der Angeklagte und seine Freundin nach Hause gehen, als es in der Nähe der Ludwig-Dürr-Schule zur Auseinandersetzung mit zwei jungen Männern kam. "Sie haben meine Freundin beleidigt. Da habe ich die Kontrolle verloren und zugeschlagen", zeigte er sich geständig und gab einen von zwei Faustschlägen ins Gesicht zu. Mehrmals sei das Wort "Hure" gefallen. Dass einer der beiden seine Freundin anfassen wollte, könne auch ein Trugbild gewesen sein. Nach einer ersten Ohrfeige wollte einer der beiden jungen Männer mit seinem Handy die Polizei rufen und kassierte dafür einen Faustschlag aufs Jochbein, hieß es weiter vor Gericht. Er stürzte und schürfte sich das Kinn auf. Mehrere Wochen Kopfschmerzen waren die Folge.

Im Zeugenstand sagte der zweite junge Mann aus, dass er vom Angeklagten einen Faustschlag aufs Ohr bekommen habe, weil er wollte, dass sich dieser nach dem ersten Schlag nicht davon mache. "Er kann uns nicht niederschlagen und dann einfach gehen", sagte der 21-Jährige, dessen Ohrtunnel durch den Schlag angerissen worden war. "Ich hatte Glück, dass er nicht komplett durchgerissen ist." Auf die Nachfrage von Gerd Pokrop, Anwalt des Angeklagten, sagte der Zeuge, dass das Wort "Hure" gefallen sein könnte. "Es zielte aber nicht auf ihn oder auf seine Freundin." Bei beiden Zeugen entschuldigte sich der Angeklagte. Er wolle nicht, dass man beim nächsten Treffen wieder aufeinander losgehe. "Daran wäre mir auch gelegen", entgegnete der Zeuge.

Der dritte Zeuge, der von Seiten der Narrenzunft für die Hallensicherheit verantwortlich war, ging davon aus, dass es bereits in der Halle zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Kontrahenten gekommen war. Eigentlich hätte Rechtsreferendar Matthias Dankemeyer noch gern die krankheitsbedingt entschuldigte Freundin des Angeklagten als Zeugin gehört, verzichtete dann aber auf einen weiteren Termin.

Aufgrund des happigen Vorstrafenregisters mit Haftstrafen, unter anderem wegen Körperverletzung, plädierte Dankemeyer auf eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung. "Notwehr kommt nicht in Betracht und eine Beleidigung rechtfertigt keine Körperverletzung", begründete er. Auch eine positive Sozialprognose könne er nicht erkennen. Anwalt Gerd Pokrop wies darauf hin, dass die letzte Straftat vier Jahre zurück liege und sprach von einer spontanen Tat unter Alkoholeinfluss. "Er hat falsch reagiert, aber sich noch in der Nacht bei einem der Geschädigten entschuldigt", warf er für seinen Mandanten in die Waagschale und forderte sechs Monate, die mit entsprechenden Auflagen für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden sollten. Außerdem hielt er 80 Sozialstunden für angemessen.

In ihrem Urteil folgte Richterin Jakob weitgehend der Forderung des Anwalts: sieben Monate Freiheitsstrafe, drei Jahre Bewährung und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit. Außerdem schickt sie den aktuell arbeitslosen Angeklagten zum Anti-Aggressions-Training. "In sich waren die Zeugenaussagen schlüssig und nachvollziehbar. Ich halte das Ganze für eine Spontantat aufgrund alkoholbedingter Enthemmung", führte sie in der Urteilsbegründung zugunsten des Angeklagten aus. Auch die Änderung seiner Lebensumstände mit dem Umzug zur Freundin tragen zu ihrer positiven Sozialprognose bei. "Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Sie nicht mehr straffällig werden", so ihre Einschätzung. Die Kosten des Verfahrens hat der Angeklagte zu tragen.