Friedrichshafen Verurteilter Mörder flieht bei Freigang in Friedrichshafener Café

Ein Gefangener der Justizvollzugsanstalt Heilbronn ist am Freitagnachmittag bei einem Freigang in Friedrichshafen entflohen. Der Sprecher des Justizministeriums, Robin Schray, hat diese Information von der Heilbronner Stimme bestätigt.

Der Häftling (42), ein verurteilter Mörder, reiste in Begleitung von zwei Beamten am Freitagnachmittag in die Stadt am Bodensee, um sich dort in einem Café mit seiner Familie zu treffen. Nach einem Toilettengang rannte er aus dem Lokal davon. Die Beamten verfolgten den Häftling, konnten ihn aber nicht fassen. Dies berichtet die Heilbronner Stimme.

Ermittler fahnden bislang verdeckt

Bisher hat die für den Fall zuständige Polizei in Konstanz die Flucht nicht veröffentlicht, fahndet nur verdeckt nach dem Gefangenen. Staatsanwalt Wolfgang Angster (Ravensburg) erklärt das so: „Nicht jeder Mörder ist gemeingefährlich. Wenn wir ihn so eingeschätzt hätten, würden wir auch öffentlich nach ihm fahnden.“ Die Ermittler hätten die Hoffnung, dass ihre verdeckte Suche kurzfristig zum Erfolg führe.

Laut Justizministerium sitzt der Mann schon seit 22. Januar 1997 im Gefängnis und sei 2013 von der Bruchsaler Justizvollzugsanstalt nach Heilbronn verlegt worden. Sein Geburtsort ist Tettnang im Bodenseekreis. Das Landgericht in Ravensburg hat ihn im August 1997 zu lebenslanger Haft verurteilt. „Er hat seinen Vermieter erschlagen“, berichtet Ministeriumssprecher Schray. Nach 15 Jahren im Vollzug schreibe der Gesetzgeber jedoch Resozialisierungsmaßnahmen vor. Der „Ausflug“ nach Friedrichshafen war so eine Maßnahme, eine sogenannte „Ausführung“ unter Begleitung der Beamten.

Eigentlich habe in der nächsten Woche eine gerichtliche Entscheidung angestanden, ob der Häftling auf Bewährung wieder auf freien Fuß komme, so Ministeriumssprecher Schray.