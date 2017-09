Friedrichshafen Versuchter Einbruch in Gaststätte

Unbekannte versuchten am Samstag in ein Lokal in der Kleinbergstraße einzubrechen

Samstagnacht versuchten Unbekannte, in eine Gaststätte in der Kleinebergstraße einzudringen. Wie die Polizei berichtet, geschah der versuchte Einbruch zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr. Zunächst versuchten die Täter, über die Eingangstür in das Innere der Gaststätte zu gelangen. Weil das nicht klappte, versuchten sie es vergeblich an einem Fenster an der Südfront des Gebäudes sowie an der Terrassentür. Durch das Vorgehen der Täter entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, berichtet die Polizei.