Friedrichshafen Vernissage der KG-See in der Plattform 3/3

„Hier und jetzt; Aufbruch und Zeitgefühl“ lautet der Titel der Ausstellung in der Plattform 3/3 im Fallenbrunnen mit Werken der Künstlergruppe „KG-See“. Im Rahmen des FAB-Festivals wird sie am morgigen Freitag, 22. September, um 19 Uhr eröffnet.

„Wir wollen unsere Kunst nicht nur brav an Galerien geben, sondern damit auch an ungewöhnliche Orte gehen“, erläutert Wolfgang Schmidberger von der „KG-See“. In der Tat ist der Fallenbrunnen als ehemaliges Kasernengelände und mittlerweile Hochschul-Campus und Kulturstätte ein ungewöhnlicher Ort. Jeder der sieben beteiligten Künstler hat extra für die Ausstellung ein Motto oder Zitat gewählt und dazu mehrere Werke erstellt. Beteiligt sind Günther Widenhorn, Erika Lohner, Markus Meyer, Marianne Riexinger Alexander Weinmann und Wolfgang Schmidberger von der KG-See sowie als Gast Klaus Maschanka aus Sinsheim.

Günther Widenhorns Farbholzschnitte orientieren sich an einem Satz von Hildegard von Bingen: „Jedes Wesen wird durch ein anderes gehalten.“ Entsprechend ist hinter seinen Figuren eine weitere schematisch zu erahnen. Ganz bewusst nutzt Widenhorn den Effekt der Holzmaserung. An der gegenüberliegenden Wand hängen die Bilder von Marianne Riexinger, die es mit Goethe hält: „Bilde Künstler! Rede nicht! Nur ein Hauch sei dein Gedicht.“ Sie bringt die aktuelle politische Situation mit Hilfe von Collagen unter dem Stichwort „Gerechtigkeit“ deutlich zum Ausdruck. „Die Bilder sollen den Betrachter anregen, sich damit auseinanderzusetzen und sie mit seiner eigenen Meinung zu vervollständigen“, sagt sie.

Wolfgang Schmidberger hat sich von der klassischen Malerei mit Acryl oder Öl losgesagt. „Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen“, hat er Worte von Meister Eckhart gewählt. Auf seinen Bildern sucht er die Ordnung mit Hilfe von Plastizität gebenden Linien und Farbflächen. Wie übereinanderliegende Glasplatten wirken die verschiedenen Graffiti-Farbschichten. Farbstark und expressiv sprechen die Bilder von Erika Lohner den Betrachter an. „Eins, zwei, drei im Sauseschritt läuft die Zeit, wir (ich) laufe(n) mit“, lautet das Zitat von Wilhelm Busch, das die Leiterin der Plattform 3/3 gewählt hat. Hier eine Uhr, bei der die Zeiger auf „Fünf vor Zwölf“ stehen, da eine Figur, die sich in Eile abwendet. „Es ist mein Thema, dass alles schnell gehen muss und ich immer weiter will“, erklärt sie.

Die Zeit spielt auch beim Bildhauer Markus Meyer eine Rolle. Er betrachtet sie als Illusion. „Real ist das Jetzt und das Tun, die Liebe und die Kunst, im Jetzt zu leben.“ Meyer arbeitet mit Eisen und Stahlteilen, funktionslos Gewordenes wird so zum Unikat. Seine Vergangenheit erahnen lässt die Skulptur „Serie Malasch“ aus Geräten, mit denen einst Kartoffeln aus der Erde gezogen wurden. Alexander Weinmann bezeichnet sich selbst als archaischen Bildhauer, der die Zeichen der Frühkulturen aufgreift und sie in einen neuen Kontext stellt. „Ganze Tage am Wasser gestrandet“ ist sein Gedanke, den er in der Ausstellung mit Holzteilen alter Boote aufgreift. Klaus Maschanka will mit seinen Arbeiten Geschichten erzählen, die die „Essenz des Augenblickes“ und dessen Vergänglichkeit widerspiegeln. Der Fußgänger inmitten des Straßenverkehrs und Verkehr im urbanen Kontext sind die Themen der Bilder, die er bei der Ausstellung zeigt. „Sie sollen Bindeglieder zwischen Existenz und Utopie sein und den Betrachter auf Entdeckungsreise schicken.“

Außerdem gibt es zum FAB Festival eine Skulpturenwiese mit Werken von Reiner Anwander, Hannelore Bucher, Maximiliane Creutzfeld, Peter Gebhard, Markus Meyer, Mirko Siakkou-Flodin und Alexander Weinmann. Am Samstag, 23. September, um 21 Uhr, schaffen Metall- und Aktionskünstler Mirko Siakkou-Flodin, Improvisationspianist Andreas Apitz, zwei Tänzerinnen und ein Feuershow-Spezialist bei einer Perfomance ein gemeinsames Kunstwerk.

Geöffnet ist die Ausstellung am Wochenende während der Festival-Veranstaltungen und bis 8. Oktober jeweils Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr.