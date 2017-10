Bodenseekreis Vermeintlicher Mauerdurchbruch zeigt den Bodensee

Wenn Häuser reden könnten: Klaus Obergasser malte einen Mauerdurchbruch und vermeintliche Motive, die man sehen könnte

"Meine Frau Theresia und ich irgendwann ins Sinnieren, was denn so in der Blickrichtung wäre, wenn nicht rundherum alles zugebaut wäre", lässt uns Klaus Obergasser an seinen Gedankengängen teilhaben, die ihn einst animierten, zum Pinsel zu greifen und zwei Wandbilder an sein Gebäude zu malen. Denn von ihrer gemütlichen Sitzecke im Garten an der Bismarckstraße in Friedrichshafen schauten sie direkt auf die Wand des Carports. Richtung Westen würden sie auf die Schlosskirche und den See blicken, für den Norden planten sie ein Bild von Berg mit dem Kirchle. Kurzentschlossen hat er sich damals Fassadenfarben und Pinsel gekauft und ohne Vorlage begonnen. Und das auch noch, ohne dass er je andere Bilder gemalt hätte.

"Die Schlosskirche, die Königsbrücke, und das zum See gehörige Boot – es ist zu erkennen, was es sein soll, auch wenn die Häuser nicht hundertprozentig mit der Wirklichkeit übereinstimmen." Und wer das Bild betrachte, werde ja nicht gleich für einen Vergleich an den See rennen, sagt der Hausherr. "Ich wollte nur für uns ganz privat die kahlen Wände verschönern."

Eine Wand hat ihr Bild allerdings in der Zwischenzeit verloren: "Fast zwanzig Jahre hatten wir zwei schöne Bilder. Aber vor acht Jahren, als auf dem angrenzenden Grundstück in der Marienstraße neu gebaut wurde, gab es durch die Erdarbeiten bei uns Bodenbewegungen, da bröckelte der Putz und das Bild mit dem Blick auf Berg löste sich leider auf", ergänzt Theresia Obergasser etwas traurig. Damit bringt sie ihren Mann auf eine Idee: Inzwischen müsste sich der Boden soweit gefestigt haben, dass man das Bild wieder hinmalen könnte.

"Als Rentner habe ich jetzt ja Zeit, und wenn ich darüber nachdenke, werde ich mir ein passendes Foto von Berg machen und dann alles etwas genauer abmalen", sagt Klaus Obergasser. "Ich glaube, ich habe gerade eine gute Herbstaufgabe gefunden."

Die Serie

In loser Folge berichtet der SÜDKURIER über Häuser mit Fassadenschmuck und ihre Geschichte. Wenn Sie im Bodenseekreis wohnen und ein Fassadenbild Ihre Hauswand ziert, dessen Geschichte Sie erzählen wollen, melden Sie sich per E-Mail bei der Lokalredaktion unter friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de