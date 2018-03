Friedrichshafen Verkehrssituation in der Dornierstraße bereitet Eltern Sorgen

Lässt sich der Schulweg für Kinder, die die Dornierstraße im Häfler Westen überqueren müssen, sicherer machen? Die Stadtverwaltung und Anwohner wollen das bei einem gemeinsamen Termin vor Ort erörtern.

Die gegenüberliegende Straßenseite ist nicht weit weg. Vom Bürgersteig aus betrachtet, wirkt die Fahrbahn der Dornierstraße sehr überschaubar. Nicht erst seit einem Unfall vor gut zwei Wochen allerdings sind einige Anwohner, deren Kinder die Straße auf dem Weg zur Schule, zum Schulbus oder zurück mindestens einmal täglich überqueren müssen, dennoch in Sorge. Katharina Vinkovic, Mutter und Anwohnerin, hatte den Häfler Gemeinderäten und Bürgermeistern am Montag von einer „nicht mehr tragbaren Situation“ berichtet.

Mehrere Nachbarn bestätigen, wovon Katharina Vinkovic während der Einwohnerfragestunde berichtet hatte: An die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern halte sich in der Dornierstraße längst nicht jeder Autofahrer. Gebremst werde selbst vor den Zebrastreifen, von denen mehrere die Fahrbahn kreuzen, längst nicht immer – „selbst, wenn die Kinder Handzeichen geben“, ergänzt eine Mutter. Was die Eltern darüber hinaus schildern, lässt zusammengefasst ein weiteres Problem erahnen: Aus der Perspektive von Autofahrern ist die Dornierstraße stellenweise ganz schnell auch mal nicht mehr so überschaubar, wie sie vom Bürgersteig betrachtet aussieht.

Nicht nur besorgte Eltern haben sich über die vergangenen Jahre verteilt über das Anliegenportal „Sag’s doch“ von Stadt und Landkreis zu Wort gemeldet. Neben Lärm ist auch ein Problem auszumachen, dessen Eingrenzung eine Überschaubarkeit der Straße zugleich verhindert: „Es ist ein ständiges Ein- und Ausfädeln“, schildert Tatjana Ledda und deutet einen der vielen Parkplätze am Fahrbahnrand. Ein dort stehendes höheres Fabrikat schränkt den Blick auf den Bushaltestellenbereich dahinter stark ein. „Wenn ich als Autofahrer dahinter darauf warte, vorbeifahren zu können, sehe ich nicht, ob da beispielsweise ein Kind vom Weg dahinter aus auf die Straße rennt“, sagt später Marc Bühler mit Blick auf den gleichen Parkplatz. Auch für den sechsjährigen Sohn von Tatjana Ledda gehört eine Überquerung der Dornierstraße zum täglichen Schulweg. Vor gut zwei Wochen war er um die Mittagszeit gerade an einer anderen Haltestelle an der Dornierstraße aus dem Schulbus ausgestiegen und dahinter auf die Fahrbahn gelaufen, als er von einem Auto erfasst wurde. Nach einigen Tagen, die er zur Beobachtung im Krankenhaus verbringen musste, ist der Sechsjährige mit einem gebrochenen Bein im Moment auf einen Rollstuhl angewiesen. Für einen Erwachsenen sind es rund 50 Schritte von der Unfallstelle bis zum nächsten Zebrastreifen. Einem Kind mag das allerdings wie eine „halbe Wanderungen“ vorkommen, kritisiert eine andere Mutter die Position der Überwege.

Nur wenig weiter weg als die gegenüberliegende Straßenseite ist die Grundschule. Allein schicken viele Eltern ihre Kinder dennoch nicht auf den Weg. „Bis mein Sohn in der dritten Klasse war, haben wir und andere Eltern die Kinder abwechselnd bis vor die Schule begleitet“, sagt Daniel Haida. „Das Wichtigste ist, dass etwas passiert“, bekräftigt Katharina Vinkovic. „Man muss ja auch weiterdenken“, ergänzt ihr Mann Filip. „Wenn auf der neuen B 31 ein Unfall passiert und dann alles hier umgeleitet wird über diese Kreisstraße, sollte ja auch gewährleistet sein, dass der Verkehr hier fließt und es trotzdem sicher ist.“