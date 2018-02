Friedrichshafen Verkehrssicherheitswoche: So schnell lenkt ein Display ab

Verkehrssicherheitswoche an der Claude-Dornier-Schule mit vielen Workshops, Vorträgen und Informationsständen für etwa 2 000 Schüler. Auch Interessierte von außerhalb sind zu der Aktion eingeladen

Im Straßenverkehr lauern einige Gefahren. Deswegen organisiert die Häfler Claude-Dornier-Schule eine Verkehrssicherheitswoche. Etwa 2000 Schüler nehmen an dem Programm teil, das gestern gestartet wurde. Vorträge, Workshops und Praxistests stehen auch Interessierten von außerhalb offen. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Konstanz, dem Verkehrssicherheitsrat und der Verkehrswacht Bodenseekreis statt. Letztere hat zum Beispiel einen Verkehrssimulator mitgebracht, der die Reaktionsfähigkeit der Jugendlichen testet, wenn sie abgelenkt sind. "Die angenommene Situation ist folgende: man sitzt im Auto und fährt eine Strecke, die am Bildschirm vorgegeben wird. Gleichzeitig müssen am Tablet rechts neben dem Lenkrad Aufgaben erledigt werden", erklärt Klaus Schuler, Verkehrswacht Bodenseekreis. So müsse die Testperson beispielsweise einen Anruf tätigen oder Musik auswählen. Nach einer bestimmten Zeit komme es zu einer Gefahrensituation. "Ich konnte nicht rechtzeitig bremsen, weil ich den Fußgänger zu spät gesehen habe", sagt Mohammed Masavig erschrocken. Stattdessen sei er mit der Bedienung des Displays beschäftigt gewesen. Die Simulation soll zeigen, wie schnell es durch die kleinste Ablenkung zu einem Unfall im Straßenverkehr kommen kann. Eine weitere Station ist der "Rauschbrillenparcours". Dort bekommen die Schüler eine Brille aufgesetzt, die ihnen die Wahrnehmung eines Betrunkenen mit 1,3 Promille vorgaukelt. Ein Selbsttest zeigt: Der Parcours ist kaum zu schaffen. Die Linie, der man folgen soll, ist beispielsweise auf einmal doppelt zu sehen.

Aya Abdulmudsen macht gerade ihren Führerschein und findet es super, dass die Schule eine solche Aktion organisiert. "Ich hatte schon vier Fahrstunden. Heute habe ich Neues gelernt und auch, welche Gefahren es auf der Straße gibt", sagt Abdulmudsen.

Die Verkehrssicherheitswoche findet bis Dienstag, 27. Februar, in den Räumen der Claude-Dornier-Schule statt.