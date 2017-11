Friedrichshafen Verkehrsentwicklungsplan ist noch nicht fertig

Friedrichshafen – Eigentlich sollte der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) für Friedrichshafen noch in diesem Jahr beschlossen werden. So hieß es noch im September, als der vorläufige Abschlussbericht für ISEK, also das Intergrierte Stadtentwicklungskonzept, Thema war. Denn die Neugestaltung der Friedrichstraße oder das Radverkehrskonzept etwa sind sowohl Teil von ISEK als auch des VEP. Doch es wird wohl noch bis Mitte nächsten Jahres dauern, bis der Verkehrsentwicklungsplan beschlussreif ist. So zumindest steht es in den Sitzungsunterlagen für den Technischen Ausschuss des Gemeinderats.

Das Gremium wird am kommenden Dienstag über den inzwischen dritten Zwischenbericht informiert; der zweite datiert von Juli 2014. Vier Jahre nach Projektstart soll Anfang nächsten Jahres der Entwurf für ein Realisierungskonzept vorliegen, in dem konkrete Maßnahmen für die nächsten Jahre benannt und grob auch die Kosten dafür veranschlagt sind.

Am Ziel hat sich nichts geändert. Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil des Verkehrs in der Stadt, der dem so genannten Umweltverbund zugerechnet wird – also öffentlichen Nahverkehr, Rad- und Fußverkehr – von heute rund 43 Prozent auf 50 Prozent gesteigert werden. Der Verkehrsentwicklungsplan zeigt am Ende Szenarien auf, wie dieser Wert erreicht werden kann. Für die Prognose wurde ein Straßennetz zugrunde gelegt, in dem die B31-neu oder die B30-neu beispielsweise schon fertig gebaut sind.

Im ersten Szenario geht das beauftragte Büro Brenner Bernhard Ingenieure GmbH davon aus, dass es neben Verbesserungen im Fuß- und Radverkehr und im ÖPNV den Veloring und einen Radschnellweg gibt und ein dynamisches Parkleitsystem in der Stadt installiert ist. Mit diesen Vorhaben allein würde sich der Anteil der "grünen" Verkehre allerdings nur auf 46 Prozent erhöhen. Deshalb haben die Planer ein zweites Szenario entwickelt, das unter anderem ein Durchfahrtsverbot der Friedrichstraße enthält, einen kombinierten Fuß- und Radweg zwischen Löwentaler- und Paulinenstraße, einen neuen Bahnhaltepunkt am ZF-Forum und eine mögliche Entlastungsstraße im Norden der Stadt vorsieht. Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr und flächendeckend Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung kämen hier noch dazu.

Fazit der Planer: Mit beide Szenarien zusammen könnte man annähernd den gewünschten – politisch aber noch umstrittenen – Anteil von 50 Prozent für die "grünen" Verkehre erreichen. Allerdings steigt nach den Berechnungen der Planer das gesamte Verkehrsaufkommen einschließlich Radverkehr in der Stadt an – von 168.100 Wegen im Jahr 2013 auf prognostizierte 188.300 Wege im Jahr 2030. Im Gegensatz dazu bliebe der Anteil des Pkw-Verkehrs in der Stadt nahezu konstant, wobei für die erweiterte Innenstadt "deutliche Verkehrsentlastungen" erzielt werden könnten.

An Vorschlägen aus der Bürgerschaft für den Verkehrsentwicklungsplan mangelt es zudem nicht. Die Ideen aus dem ISEK-Workshop "Verkehr und Mobilität", der zwei Mal tagte, listet eine Tabelle auf. Hier hat das beauftragte Büro festgestellt, dass diese Vorschläge mit den VEP-Szenarien im großen Umfang deckungsgleich seien. So wurde beispielsweise eine Sperrung der Millionenschlucht für den Kfz-Verkehr außer für den ÖPNV angeregt, die im Entwurf für den Verkehrsentwicklungsplan bereits enthalten ist. Zusätzliche eigene Busspuren, eine Busanbindung der Messe bis 23 Uhr, die Einbeziehung der Uferparkstraße in das Radverkehrskonzept oder ein zusätzliches Buslinienangebot bei Großveranstaltungen sind weitere Vorschläge, um nur einige wenige zu nennen. Ein Fahrrad-Parkhaus mit E-Bike-Ladestationen sei sogar schon in Planung, steht in dieser Liste. Welche konkreten Maßnahmen für die nächsten Jahre im Verkehrsentwicklungsplan tatsächlich stehen, wird erst mit der Vorlage des Strategiepapiers ersichtlich sein.

Verkehrsstrategie

Der Verkehrsentwicklungsplan (kurz VEP) oder Generalverkehrsplan formuliert ein Leitbild für die Entwicklung im Bereich Verkehr – in der Regel für die folgenden zehn bis 20 Jahre. Dafür wird der Ist-Zustand erfasst und analysiert. Darauf aufbauend werden neue Konzepte für die Zukunft entwickelt. Viele Städte im Südwesten nutzen dieses strategische Planungsinstrument, beispielsweise Konstanz, Radolfzell, Karlsruhe, Freiburg, Reutlingen oder Pforzheim. (kck)