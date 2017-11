Die Bands Powerflowers, Omikron, Breaking Down, Bobo’s Bluez Boyz und Ownstuff bieten an diesem Samstag rund fünf Stunden Rock der verschiedensten Spielarten

Außen ein profanes ehemaliges Fabrikgebäude, entpuppen sich die Räume des Vereins „Klangkultur Bodensee“ als Ort scheinbar unbegrenzter Möglichkeiten für Bands im Bodenseeraum. Es ist eine bunte Zusammensetzung jeglicher Rockrichtungen, die in den 21 Studios probt: Von Rockabilly über Punkrock, Hardrock und Progressive Rock zu Bluesrock. Dabei gibt es kein Konkurrenzdenken unter den 111 Vereinsmitgliedern jeden Alters. Die Studios sind individuell eingerichtet. Sie wirken wie persönliche Refugien zur musikalischen Entfaltung und zum gemeinsamen Austausch. Einziger Wermutstropfen: Es gibt keinen Raum für öffentliche Konzerte.

So weicht der Verein für sein bereits viertes Rockfest am kommenden Samstag in das Casino Friedrichshafen aus. Dort erwartet den Besucher fünf Stunden Programm von fünf ausgewählten Bands. Nicht der Kommerz stehe hier im Mittelpunkt, betonen die beiden Vorstände des Vereins, Michael Lits und Joachim Gittner. Es sei eine Möglichkeit zu spielen, sich zu präsentieren und andere Menschen zu begeistern. Niemand habe Rockstar-Illusionen, auch wenn man sich natürlich gerade durch das Rockfest in der regionalen Szene etablieren möchte.

Die fünf zu hörenden Bands, „Breaking Down“, „Omikron“, „Powerflowers“, „Ownstuff“ und „Bobo’s Blues Boyz“, sorgen für einen abwechslungsreichen Rockabend. Von den 70er Jahren geprägter, klassischer Hardrock mit Punkelementen ohne technische Extras ist das Markenzeichen von Omikron. Nach längerer Pause präsentieren sie sich mal wieder. Noch eine Spur härter, hin zu Deathcore, wird es bei den neu zusammengesetzten „Breaking Down“, der „jugendlichsten“ Band. Veränderung bringen „Bobo’s Blues Boyz“, mit handgemachtem Blues alter Schule. Sie und „Powerflowers“ sind die einzigen, die hauptsächlich covern. Ansonsten gibt es eigene Kompositionen zu hören. Bei „Powerflowers“ kann man sich in die Hippiezeit zurückversetzt fühlen. Sie arrangieren vielseitig aus dem Rock-, Pop- und Soulgenre, unter anderem Led Zeppelin und Tina Turner. Nach 20 Jahren Pause treten die sieben Musiker um Sängerin Ilona Obermüller in nahezu unveränderter Besetzung wieder auf. Abgerundet wird der Abend durch den Rock 'n' Roll von „Ownstuff“.

Gegründet wurde der Verein, als im Jahr 2010 absehbar war, dass es für verschiedene Bands in den genutzten Räumlichkeiten im Fallenbrunnen nicht weitergeht. Die Vorstände Michael Lits und Joachim Gittner betonen im Gespräch, dass „jeder willkommen ist, sofern er Musik machen will“. Ziel des Vereins sei es, auch unbekannten Gruppen Vernetzungsmöglichkeiten zu geben. Mittlerweile sei es, oft aus Lärmschutzgründen, nicht mehr so leicht, in verschiedenen Kneipen aufzutreten. Dies sei gerade für junge Bands ein Problem. Denn „irgendwo müssen sie anfangen“, so Michael Lits. Offen sei man auch für eine Kooperation mit der Stadtverwaltung bezüglich geeigneter Auftrittsorte. Trotz der Schwierigkeiten hinsichtlich passender Konzertmöglichkeiten, wirken die beiden Vorstände zufrieden mit den Entwicklungen, die „Klangkultur Bodensee“ genommen hat. Mit dem Kultur- und Gewerbepark Kluftern habe man „Glück gehabt“. Sie nehmen sich vor, das Rockfest zukünftig zweimal im Jahr stattfinden zu lassen.

Das Rockfest des Vereins „Klangkultur Bodensee“ findet an diesem Samstag, 11. November, im Casino Kulturraum im Häfler Fallenbrunnen statt. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr.