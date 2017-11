Friedrichshafen Unmut über Ausschluss von Seehasen-Fanfarenzug an Narrensprung

Der Seehasen-Fanfarenzug darf nicht am Narrensprung 2018 teilnehmen. In den sozialen Netzwerken sorgt die Entscheidung der Narrenzunft Seegockel für Unverständnis und Spott.

Die Meldung war nur wenige Zeilen lang, doch die Reaktionen auf die Nachricht waren groß. Am vergangenen Freitag hatte der Seehasen-Fanfarenzug dem SÜDKURIER mitgeteilt, dass der Fanfarenzug im kommenden Jahr nicht am Narrensprung in Friedrichshafen teilnehmen darf. "Es war ein wohlüberlegter Entschluss, den wir schon kurz nach der diesjährigen Fasnet getroffen hatten", heißt es in einem Schreiben der veranstaltenden Seegockel-Zunft an den Seehasen-Fanfarenzug. Begründet wurde die Entscheidung unter anderem damit, dass der Fanfarenzug ohne Absprache im Lammgarten eine Konkurrenzveranstaltung am Häfler Samstag ausrichtete. Dies sei aus Sicht der Seegockel ein "klarer Verstoß gegen das am Häfler Samstag geltende Fair-Play" gewesen.

Die Meldung über den Ausschluss vom Umzug wurde auf unserem Häfler Facebook-Kanal fleißig geteilt und kommentiert. Die Reaktionen reichen dort von "voll der Kindergarten" über "Ja die Fasnet ist eine ernste Angelegenheit ..." bis zu "Jeder hat eine zweite Chance verdient". Andere schreiben: "Kann ich nicht verstehen. Nach dem Umzug ist in FN eh nichts mehr los", "So eine Sauerei...da ist mal was tolles geboten nach dem Umzug und schon kommt der pure Neid ums Eck" oder "die Veranstaltung letztes Jahr am Umzug war eher eine Bereicherung und hat den Maskenball in keinster Weise tangiert oder gar gestört".

Steckt tatsächlich Neid dahinter oder gab es andere Gründe dafür, dass der Seehasen-Fanfarenzug von der Seegockel-Zunft nicht zum Narrensprung eingeladen wurde? Zunftmeister Oliver Venus möchte keine Stellungnahme zu den Gründen für die Entscheidung abgeben, bis gemeinsame Gespräche stattgefunden haben. Im Schreiben an den Seehasen-Fanfarenzug heißt es: "Auf den ersten Blick mag diese Entscheidung insbesondere für Außenstehende, vermutlich aber auch für einen Großteil Eurer Musiker nicht nachvollziehbar sein oder gar auf völliges Unverständnis stoßen." Man erwarte allerdings, dass die Zunft im Vorfeld über etwaige Vorhaben informiert werde. "Dennoch wurden die Veranstaltungen – obwohl Euch bewusst war, dass wir von ihnen wenig begeistert waren und sind – in diesem Jahr erneut durchgeführt", heißt es im Schreiben der Narrenzunft Seegockel über die Wiederholung der Veranstaltung im Lammgarten. Die Veranstaltung nach dem Narrensprung verstehe man als "unmittelbar ungefragte Konkurrenzveranstaltung zu unserem traditionellen Freundschaftstreffen im Graf-Zeppelin-Haus".

Ebenfalls zum Entschluss führte laut dem Schreiben der Narrenzunft Seegockel das Auftreten des Seehasen-Fanfarenzugs während des Narrensprungs. "Durch Euer langsames Marschtempo wurde der Narrensprung bereits im ersten Drittel für über 7 Minuten unterbrochen – ein Umstand, der so nicht zum ersten Mal geschehen ist und den wir künftig schlichtweg nicht mehr dulden." Auch auf Vorkommnisse in Bezug auf den Elferrat und den Fanfarenzug Graf Zeppelin wird verwiesen. Man habe die Entscheidung "nicht aus irgendeiner Laune heraus getroffen".

In seiner Antwort an die Narrenzunft schreibt Uwe Köppe, Vorsitzender des Seehasen-Fanfarenzugs: "In einigen Angelegenheiten können wir Euch zustimmen, manche haben uns verwundert und einige weisen wir entschieden zurück." Man sehe die eigenen Veranstaltungen nicht als Konkurrenz zu den Terminen der Narrenzunft, sondern als Bereicherung der Häfler Fasnet. Recht gebe er den Verantwortlichen der Seegockel, dass "die Anmeldung der Veranstaltungen nicht optimal war". Allerdings habe er angenommen, dass man dies bei einem Telefongespräch aus der Welt geschafft habe. "Wir fühlen uns vor den Kopf gestoßen, weil wir nur durch einen Zufall davon erfahren haben, dass wir für den Umzug gesperrt wurden", erläutert Köppe auf Anfrage. Aufstellung und Marschtempo habe man beim Fanfarenzug thematisiert und würde an den entsprechenden Stellschrauben drehen. Aus seiner Sicht sollten nicht Vorfälle aus den vergangenen Jahren aufaddiert werden, um als Begründung für einen Ausschluss beim Umzug zu dienen. Der Seehasen-Fanfarenzug sei weiterhin an Gesprächen zur Klärung interessiert.