vor 26 Minuten SK Friedrichshafen Unbekannter zündet Papiercontainer an

Ein Unbekannter hat in Friedrichshafen zwei Papiercontainer angezündet. Der Vorfall hat sich am Donnerstagabend in der Riedleparkstraße ereignet. Ein weiterer Papiercontainer wurde in der Prielmayerstraße in Brand gesetzt, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.