Friedrichshafen Unbekannter reißt 14-Jährige vom Fahrrad und bedroht sie

Eine 14-jährige Fahrradfahrerin wurde am Montagmorgen im Riedlepark von einem bislang unbekannten Mann angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 14-Jährige war laut Polizeibericht auf dem Weg zur Schule, als ihr gegen 7.30 Uhr auf Höhe des Gaskessels ein Mann auffiel, der wirr hin- und herlief und unverständlich vor sich hin murmelte. Das Mädchen versuchte, dem Mann weiträumig auszuweichen. Wie die Polizei weiter berichtet, lief der Unbekannte gezielt auf die 14-Jährige zu, fasste sie an Schulter und Bein und riss sie vom Fahrrad. Der Mann zerrte das Mädchen an den Schultern wieder auf die Beine, schrie sie an und bedrohte sie. Die Jugendliche schrie lauthals, worauf der Mann von ihr abließ und sich in unbekannte Richtung entfernte.

So wird der Unbekannte beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kräftige aber nicht dicke Figur, grauer Drei-Tage-Bart, sprach mit rauchiger, akzentfreier Stimme. Bekleidet war er mit einer schwarzen Wollmütze, einer braunen Lederjacke und dunklen Jeans. Hinweise ans Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10.