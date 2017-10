vor 6 Stunden SK Friedrichshafen Unbekannter greift 14-Jährigen am Romanshorner Platz an

Ein etwa 20 Jahre alter Mann hat am Samstag gegen 12.10 Uhr am Romanshorner Platz in Friedrichshafen einen 14-Jährigen nach Polizeiangaben mit Pudding beworfen und ihn geschlagen.