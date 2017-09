Friedrichshafen Unbekannte überfallen erneut Taxifahrer in Friedrichshafen

In der Nacht zu Dienstag versuchten maskierte Täter erneut, einen Häfler Taxifahrer auszurauben. Es ist der dritte Überfall in den vergangenen zwei Wochen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer haben in der Nacht zum heutigen Dienstag versucht, einen 51-jährigen Taxifahrer an der Ecke Flugplatz-/Aistegstraße zu überfallen. Wie die Polizei am Morgen meldet, ist es bereits der dritte versuchte Raubüberfall auf einen Taxifahrer innerhalb der letzen zwei Wochen. Kurz vor 2 Uhr hatten die Unbekannten ein Taxi zu einem Imbiss bestellt und den Fahrer, nachdem dieser am Straßenrand wartete, mit Pistolen bedroht und zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert.

Da der Motor des Taxis noch lief, gab der 51-Jährige unvermittelt Gas und versuchte, nach links in die Flugplatzstraße abzubiegen. Hierbei überfuhr er allerdings die dortige Verkehrsinsel, wodurch die Airbags im Fahrzeug auslösten und dieses zum Stehen kam. Als durch den Lärm Zeugen auf den Unfall aufmerksam wurden, flüchteten die beiden Täter. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: der erste Mann ist etwa 180 cm groß, sehr schlank, schwarz gekleidet und trug Jacke mit Reißverschluss und schwarze Stoffhandschuhe.Der zweite Mann ist etwa 165 bis 175 cm groß, hat eine normale Statur, war ebenfalls schwarz bekleidet und trug auch eine Jacke mit Reißverschluss und schwarze Stoffhandschuhe. Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Einmündung Flugplatz-/ Aistegstraße Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion in Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, in Verbindung zu setzen.