vor 2 Stunden SK Friedrichshafen Unbekannte Senioren greifen 70-Jährigen an

Ein 70-Jähriger wurde am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr in der Häfler Innenstadt von drei Senioren angegriffen und dabei an einer Schulter verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.