vor 7 Stunden Julia Sondermann Fortaleza/Friedrichshafen Umzug von Brasilien an den Bodensee: So wird die "Landshut" für den Transport vorbereitet

Ende September soll die "Landshut" von Brasilien an den Bodensee gebracht werden. In Friedrichshafen wird die Boeing 737 dauerhaft als restauriertes Ausstellungsobjekt an das Geiseldrama an Bord und den Deutschen Herbst 1977 erinnern. Seine letzte Reise tritt das Flugzeug allerdings in Einzelteilen an - kein leichtes Unterfangen.