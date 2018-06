30.06.2017 19:20 Manfred Dieterle-Jöchle Friedrichshafen Übergangs-Kita soll ins Häfler Stadtarchiv

Um den großen Bedarf an Kita-Plätzen im Stadtbezirk Zentrum schnell decken zu können, will die Stadt Friedrichshafen übergangsweise im Max-Grünbeck-Haus eine Kindertagesstätte einrichten. Das Gebäude ist Sitz des Stadtarchivs. Rund 50 Betreuungsplätze sollen in Räumen geschaffen werden, die einst eine Privatschule in dem Gebäude nutzte.