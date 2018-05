Friedrichshafen Tuning World Bodensee startet am Donnerstag: Wir stellen vorab sechs Edelkarossen vor

Autofans pilgern ab Donnerstag wieder nach Friedrichshafen. Der Grund ist die Tuning World Bodensee, die ihren Besuchern auch in diesem Jahr wieder einiges bieten möchte. Der SÜDKURIER präsentiert vorab sechs Edelkarossen, die vor Ort bestaunt werden können.

Honda S2000

Ein Filmstar wollte sein Auto, aber Paul Damon blieb hartnäckig: Sein Honda S2000 ist eine originalgetreue Nachbildung des Autos, das seinen Auftritt in dem ersten Film der "The Fast and the Furious"-Reihe hatte. "Das Original aus dem Film gibt es nicht mehr. So wie mein Auto hier steht, gibt es also kein Zweites auf der Welt", erklärt Damon. Der Schauspieler Rick Yune, im Film verkörpert er Johnny Tran, war an der Nachbildung interessiert. "50 000 Euro waren im Gespräch", sagt Damon. Der Honda sieht nicht nur aus wie in dem Film, er hat auch mindestens genauso viel unter der Haube: "Ich bin mit ihm schon auf 282 Kilometer pro Stunde gekommen", sagt Damon. Bei solchen Zahlen posiert auch Vanessa Schmitt, die noch amtierende Miss Tuning, gerne vor dem Auto, das in Halle B 1 zu bestaunen ist.

Dodge Charger

Zum "European Tuning Showdown" reisen Teilnehmer aus der ganzen Welt an. "Der Dodge Charger wurde von seinem Besitzer von Schweden bis hier her gefahren", erklärt Organisator Sven Schulz. 64 Fahrzeuge aus 15 Ländern nehmen an dem Wettbewerb teil. "Die Autos sind die Stars in unserer Arena. Sechs Jurymitglieder prüfen die Fahrzeuge auf Herz und Nieren", erklärt Schulz. Das öffentliche Finale findet am Sonntag statt. Besucher finden die Arena in der Halle B 4.

VW Golf GTI

Die Garantie eines Fahrzeugherstellers erlischt, sobald jemand daran herumtüftelt. "Das schreckt vor allem die Besitzer von Neuwagen ab", weiß Luca Meoni von APR Deutschland. Das Konzept des Unternehmens: Nach dem Baukastenprinzip können sich Kunden ihren VW Golf GTI selbst zusammenstellen. Egal ob Felgen, Abgasanlage oder eine Leistungssteigerung auf 330 PS: "APR bietet die selben Leistungen wie die Werksgarantie", sagt Meoni. Der Stand des Unternehmens ist in Halle B1.

Offroad-Parcours

Nicht nur Anschauen, auch Mitfahren ist auf der Tuning World Bodensee möglich. Bei einem Offroad-Parcours können sich Besucher neben den Fahrer setzen, während der Rampen und Wippen mit seinem Fahrzeug überwindet. "Wir haben dafür drei bis vier Fahrzeuge mit unterschiedlichen Reifen", erklärt Sabine Stiller vom Unternehmen Yokohama Reifen. "Besucher können einfach vorbeikommen. Die Fahrten sind kostenlos." Der Parcours befindet sich auf dem Freigelände West.

Piratenschiff

Auch die Autoclubs strömen dieses Jahr wieder nach Friedrichshafen: 155 Clubstände aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien sind auf der Messe vertreten. Einige von ihnen haben sich für die Besucher etwas besonderes ausgedacht. Die Friends of Thunder etwa haben neben ihren Autos auch ein Piratenschiff mitgebracht. Das kann in Halle A 4 besichtigt werden.

BMW M5

Auf der Tuning World gibt es auch eine Weltpremiere für Tuning-Experten: Das so genannte "KW Variante 4 Gewindefahrwerk" für den neuen BMW M5. Besonders daran sind die dreifach einstellbaren Dämpfer für individuell einstellbaren Fahrkomfort.

