Friedrichshafen Trauer um Gemeinderat Rolf Schilpp

Nach schwerer Krankheit ist Rolf Schilpp in Friedrichshafen am Mittwoch verstorben. Er prägte 36 Jahre lang als Gemeinderat die Häfler Stadtpolitik mit. Unter anderem engagierte er sich herausragend für den Bau der B 31-neu.

Am Mittwochnachmittag ist Rolf Schilpp nach schwerer Krankheit mit 79 Jahren im Klinikum verstorben. Mit seiner CDU-Kollegin Magda Krom gehörte er zu den dienstältesten Gemeinderäten. Der Rechtsanwalt und Notar a. D. prägte über 36 Jahre die Häfler Stadtpolitik als jederzeit streitbarer Zeitgenosse mit. „Die Nachricht, dass Rolf Schilpp verstorben ist, hat uns alle sehr getroffen. Wir verlieren mit ihm einen sehr engagierten Menschen, der sich mit viel Herzblut über viele Jahrzehnte für die Interessen unserer Stadt einsetzte. Rolf Schilpp war im positiven Sinne ein Mann mit Ecken und Kanten, hartnäckig in der Sache, durchaus auch streitbar, dabei aber niemals verletzend. Auch nach harten Debatten fand er immer wieder verbindende Worte. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand.

Auch die CDU-Gemeinderatsfraktion trauert um Rolf Schilpp, der seit 2014 für die Christdemokraten im Rat saß. "Die Hoffnung, die Krankheit zu besiegen, gab er zu keinem Zeitpunkt auf. Er kämpfte tapfer, doch die Erkrankung war einfach zu schwer für ihn", formuliert Fraktionschef Achim Brotzer im Namen seiner Fraktionskollegen. "Wir sind dem Verstorbenen als geschätztem Kollegen zu großem Dank verpflichtet."

Auch Dieter Stauber macht der Tod von Rolf Schilpp sehr betroffen. Dieser war Gründungsmitglied, Sprecher und Motor des überparteilichen Bündnisses Pro B 31. "Er hatte entscheidenden Anteil daran, dass dieses Bündnis überhaupt zustande kam. Vermeintliche Rückschläge spornten ihn umso mehr an", erinnert sich der SPD-Fraktionschef, für den Rolf Schilpp neben vielen anderen Engagements "ein unermüdlicher Streiter für den (Aus-)Bau der B 31" war. Selbst bei seinen Krankenhausbesuchen habe die B 31 – zuletzt die zweite Tunnelröhre – den größten Gesprächsanteil eingenommen, sagt Stauber. Natürlich lasse sich Rolf Schilpp angesichts zahlreicher Mandate und seines langen politischen Wirkens nicht auf das Thema Bundesstraße reduzieren. "Ich bin mir aber sicher, dass es ganz in seinem Sinne wäre, wenn wir uns weiter dafür einsetzen", sagt Stauber.

Rolf Schilpp, der 1971 erstmals für die SPD in den Gemeinderat gewählt wurde, 1994 "Die Unabhängigen" gründete und 2014 das sechste Mal wiedergewählt wurde, setzte sich in seiner langen Amtszeit auch für das Graf-Zeppelin-Haus, den Umbau des Hafenbahnhofs zum Zeppelin Museum, den Bau der Neuen Messe, die Tiefgarage in der Karlstraße sowie das Bodensee-Center ein. Am Herzen lagen ihm laut Mitteilung der Stadt zudem die Integration von ausländischen Mitbürgern und die Weiterentwicklung des Campus am Fallenbrunnen. "Die Stadt, der Gemeinderat wie auch die Bürger schätzten ihn für seine Hartnäckigkeit, seine Fähigkeit, Dingen nachzugehen und Dinge infrage zu stellen. Rolf Schilpp sagte immer seine Meinung und vertrat seine Entscheidungen mit Überzeugung", heißt es in der Grußadresse. Bis zuletzt habe er sich intensiv in und für Friedrichshafen engagiert.