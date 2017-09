Seine früheren Bands Bellybutton & the Knockwells und Dramagold sind Geschichte. Auf seinem Album "Irgendwen lässt man immer zurück" nimmt Tom Vuk die Fäden jetzt aber im Alleingang wieder auf.

Da ist er wieder. Und klingt, als sei er nie weg gewesen: Tom Vuk. Er ist in Friedrichshafen aufgewachsen, hat in Konstanz studiert und rockte in den 80ern die Bühnen mit der Kultband Bellybutton & The Knockwells. In den 90ern zog er mit Dramagold melancholischere Saiten auf.

Heute hat Tom Vuk Familie, ist Kulturamtsleiter in Waiblingen – aber sein eigenes Ding macht er immer noch. „Irgendwen lässt man immer zurück“ heißt das erste Soloalbum des 51-jährigen Komponisten, Texters, Sängers und Multiinstrumentalisten. Ein fatalistischer Titel, der so auch nicht ganz richtig ist. Denn vieles, was man an den Bellybuttons und Dramagold mochte, hat Tom Vuk in seine „musikalische Einsiedelei“, wie er sie nennt, mitgenommen. In den Texten etwa eine Haltung, die sich selbst nicht so wichtig nimmt, eine augenzwinkernde Grandezza des Scheiterns sowie die Bereitschaft, den Lauf der Dinge zu akzeptieren. Oder wie es im Lied „Mitten im Winter“ heißt: „ Ich weiß, wo alles gut ist, ich kenne diesen Ort. Ich bin hier schon mal gewesen und immer wieder fort.“

Musikalisch liegt Tom Vuk heute die Wehmut von Dramagold näher als der Rock der Bellybuttons. Das Album klingt nach Singer/Songwriter und nach Chanson, es klingt aber auch nach zeitlosem Indie-Pop, der seine Angeln bis in die 60er und 70er-Jahre auslegt. Und Tom Vuk gelingt ein kontemplatives Album, das keinen Gegensatz aufmacht zwischen Dur und Moll. Himmelhoch jauchzende oder tödlich betrübte Lieder schreiben kann jeder – aber Tom Vuk verbindet die scheinbaren Gegensätze miteinander, von einem Takt zum anderen. Damit gewinnt seine Musik eine Tiefe, die mit gängigen Pop-Rezepten wenig, aber mit gelebtem Leben viel zu tun hat.

Und so eint die Ballade „Der kümmerliche Rest vom Herbst“ ein betrübtes Klavier, das aus einer klassischen Sonate stammen könnte, eine wunderschön verträumte „Mazzy Star“-Gitarre und hoch auffliegende Easy-Listening-Gesänge wie bei "Divine Comedy". Um all das zur Entfaltung, zum Strahlen zu bringen, nimmt sich Tom Vuk sechs Minuten Zeit.

Kontemplativ ist Tom Vuk auch als Texter. Gesehenes, Gedachtes stellt er lapidar nebeneinander, lässt den Einzelheiten ihr Recht. Daran tut er gut, weil Raum bleibt für das Ungesagte zwischen den Zeilen. Wie viel Arbeit in Tom Vuks Liedern steckt, merkt man an ihrer Zwanglosigkeit. Alles an ihnen wirkt, als fände es von selbst zusammen. Tom Vuk befreit sich von Konventionen, wenn die Melodie nicht zum Korsett wird, die den Texten die Silbenzahl vorgibt. Die Texte fließen frei wie Prosagedichte, aus denen sich poetische Bilder ergeben: „Ein Haufen welkes Laub erinnert irgendwie daran, wie schön wir einmal waren vor gar nicht langer Zeit. Dieses hundsgemeine Laub. Ich balstel' mir ein Bild von dir daraus und stell's mir ins Regal.“

Tom Vuk malt aber auch mit opulenten Streicher-Klangfarben. Vor allem, wenn es um die Tristesse geht. Im Lied „Solang wir zusammen sind“, erinnert er am stärksten an seine frühere Band Dramagold und an ihren wichtigen Einfluss Element of Crime: „Heute Morgen schien die Sonne. Jetzt ist es trüb und Regen fällt. Es gibt nicht mehr viel zu feiern und dazu fehlt uns auch das Geld.“ Bei so trockenen Pointen aus dem verkrachten Leben rasselt beim Zuhören das Lachen aus der Raucherlunge – während ein warmes Trompetensolo von Joo Kraus das Ganze überwölbt.

Dann ist da auch noch der Groove. Tom Vuk spielt eine Vielzahl von Instrumenten, das Album hat er im Alleingang eingespielt. Von Haus aus ist er aber Schlagzeuger, und der dominiert die Nummer „Alles für immer“ mit seinem Beat, der gegen die Zwangsjacke der Gegebenheiten boxt: „Wir reden viel von fremden Orten und kommen doch nicht groß hier raus. Drehen die immer gleichen Runden auf den Wegen rund ums Haus.“ Wer das kennt, ist eingeladen, an der Seite von Tom Vuk eine Ehrenrunde zu drehen. Es lohnt sich.

Tom Vuk: „Irgendwen lässt man immer zurück“. Das Album enthält acht Lieder mit einer Spielzeit von ca. 44 Minuten. Erhältlich bei Soundcloud, Amazon, Spotify, iTunes und weiteren Streamingdiensten.