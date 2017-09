Friedrichshafen Themen zwischen digitaler Revolution und Fake News

Prominente Referenten werden im Herbstsemester der Bürger-Universität an der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen zu Gast sein.

Friedrichshafen – Mit prominenten Namen wartet die Bürger-Universität der Zeppelin-Universität (ZU) erneut in diesem Herbstsemester auf. Zu Gast in den drei Veranstaltungen sind die Rolls-Royce Power Systems-Vorstände Andreas Schell und Marcus A. Wassenberg, die Chefredakteurin von Spiegel-Online, Barbara Hans, und die Management-Trainerin, Journalistin und Autorin Sabine Asgodom, wie die ZU mitteilt.

Den Auftakt machen am Donnerstag, 5. Oktober, auf dem See-Campus am Seemooser Horn Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender, und Marcus A. Wassenberg, Finanzvorstand von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Im Kurzvortrag und im Gespräch mit ZU-Professor Josef Wieland, Direktor des Leadership Excellence Institute Zeppelin (LEIZ) und Inhaber des Lehrstuhls für Institutional Economics, und einem Studierenden diskutieren sie das Thema: „Wie die digitale Revolution Traditionsunternehmen herausfordert“. Um „Fake News – wie glaubwürdig sind die Medien?“, geht es am Montag, 23. Oktober, auf dem Campus der ZU im Fallenbrunnen mit Barbara Hans. Die Chefredakteurin von Spiegel-online setzt sich im Gespräch mit ZU-Kanzler Matthias Schmolz und der Studierenden Katharina Koerth mit dem politisch wie medial hochaktuellen und -brisanten Thema auseinander. Den Abschluss des Herbstsemesters der Bürger-Universität bestreitet schließlich am Mittwoch, 8. November, wiederum auf dem See-Campus am Seemooser Horn die Management-Trainerin, Journalistin und Autorin Sabine Asgodom. Ihr Thema lautet: „Ziele leichter erreichen – die Unterschiede zwischen Männern und Frauen“. Beginn aller Veranstaltungen ist jeweils um 19.15 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort unter zu.de/veranstaltungen möglich.