Friedrichshafen Theatergruppe Rampenlicht holt Edgar Wallace nach Friedrichshafen

Mit dem Stück "Das Gasthaus am Bodensee" verlegen Gabi Gerdau und ihre Schauspielerinnen und Schauspieler die Krimikomödien der 1960er-Jahre an den Bodensee. Premiere ist am 16. November im Theater Atrium.

Könnte einer von ihnen die "Schwarze Hand" sein? Oder könnten mehrere unter der Maske der „Schwarzen Hand“ stecken? Fragen wie diese stellen sich nicht nur Inspektor Platt (Stevan Joos) und Polizeiobermeisterin Derrick (Anne Wolschendorf). Auch dem Publikum wird einiges abverlangt werden. Es geht immerhin um Leben – und die Beförderung des Inspektors.

Eine Raubmordserie hält ganz Friedrichshafen in Atem. Abgesehen hat es der skrupellose Täter (Sebastian Fiedler) auf Juwelen. Wenn ihm jemand in die Quere kommt, dann greift er zu seinem Blasrohr und tötet die möglichen Zeugen mit einem Giftpfeil. Der Bösewicht heißt hier nicht „der Hai“ sondern „Schwarze Hand“, jedoch sind die Parallelen zum Kultfilm „Das Gasthaus an der Themse“ des britischen Schriftstellers und Drehbuchautors Edgar Wallace nicht zu übersehen – und zu überhören, denn dem Zuschauer wird anfangs durch einen Telefonanruf mitgeteilt: „Hallo! Hier spricht Edgar Wallace!“

Es handelt sich um das Theaterstück „Das Gasthaus am Bodensee“, eine Hommage an Edgar Wallace, inszeniert von der Theatergruppe Rampenlicht. Das Stück wird am 16. November im Theater Atrium im Fallenbrunnen uraufgeführt. Gabi Gerdau vom Theaterwerk Bodensee führt Regie und hat sich dafür entschieden, auf ein offenes Skript von Stefan Schröder zurückzugreifen und einige Änderungen vorzunehmen – vor allem Namen und Orte zu überarbeiten. Somit spielt die Handlung in Friedrichshafen, das überfallene Juweliergeschäft von Frau Störr liegt genau zwischen Al Porto und Café Italia. Die Jagd auf den Täter bringt die Ermittler Platt und Derrick bis auf die Insel Mainau.

Die Spurensuche scheint zu einem Dreh- und Wendepunkt zu führen: ein mysteriöser Amazonas-Diamant. Bevor jedoch erklärt wird, was es mit diesem Schmuckstück auf sich hat, versucht die „Schwarze Hand“ jeden, der Licht in das Dunkel bringen könnte, aus dem Weg zu räumen. Die hübsche Sekretärin von Inspektor Platt wird entführt, Zeugen werden getötet und jeder könnte der Täter sein. Ganz in Edgar-Wallace-Manier wird der Zuschauer durch ein wirres Konstrukt aus Zeugen und Tätern in die Irre geführt.

Die acht Schauspielerinnen und Schauspieler der Theatergruppe Rampenlicht teilen sich sagenhafte 40 Rollen. „Es ist nicht einfach, entspannt von der Bühne zu gehen, wenn mit jeder neuen Szene auch deine Rolle wechselt“, betont Anne Wolschendorf, die neben Polizeiobermeisterin Derrick beispielweise auch Gloria Manhattan spielt, die der „Schwarzen Hand“ zum Opfer fällt. Alle Rollen sind durch charakteristische Elemente dem Publikum erkennbar gehalten. So trägt der Inspektor immer seinen grauen Mantel und Hut, der Bösewicht seine Maske und der Barkeeper im Gasthaus seine Augenklappe. Auch auditive Elemente unterstützen atmosphärisch die jeweiligen Szenen. Jedes Mal wenn die „Schwarze Hand“ zuschlägt, erklingt eine ganz spezifische, die Spannung steigernde Hintergrundmusik.

Natürlich sind neben der verwirrenden Suche nach dem Täter auch immer wieder Dialoge eingebaut, die das Publikum zum Schmunzeln bringen sollen. So wird Inspektor Platt von Gloria Manhattan kritisiert: „Sie denken schwarzweiß!“, während das Bühnenbild und die Charaktere in Schwarz-, Weiß- und Grautönen gehalten sind, um sich an die Verfilmungen anzulehnen. Diese Filme haben jedoch nicht alle Schauspieler gesehen, und zwar ganz bewusst: aus Angst, durch zu starke Anlehnung an das Vorbild die schauspielerische Individualität zu verlieren. Genau das ist aber nicht passiert: das Stück sei, wie Gabi Gerdau betont, ein gemeinsames Werk, an dem sie mit allen Darstellerinnen und Darstellern kollektiv gearbeitet habe und immer noch arbeite.

Die Theatergruppe ist ein bunter Personen-Mix: „Wir sind alle sehr unterschiedlich, auch bezogen auf das Alter", sagt Cassandra Beyer. "Ich bin mit 16 Jahren die Jüngste; der Älteste ist 42. Wir verstehen uns alle gut und bei uns ist jeder willkommen.“ Trotz der 40 Rollen, die auf die acht Schauspielerinnen und Schauspieler aufgeteilt wurden, kommt jede einzelne zur Geltung.

„Letztes Wochenende hatten wir ein Intensivwochenende. Wir haben geprobt, geprobt, geprobt. Sie haben wirklich alle bis jetzt ordentliche Arbeit geleistet“, erzählt Gabi Gerdau, glücklich über das Engagement der Darsteller. An ein paar Stellen muss noch gearbeitet werden, hier und da sitzt der Text noch nicht an diesem Probentag. Bis zur Premiere ist aber auch noch Zeit.

"Das Gasthaus am Bodensee" von der Theatergruppe Rampenlicht hat Premiere am Donnerstag, 16. November, um 20 Uhr im Theater Atrium in Friedrichshafen (Fallenbrunnen 17). Eine zweite Aufführung ist am Freitag, 17. November, 20 Uhr. Eintritt 12 Euro, für Mitglieder des Kulturvereins Caserne 9 Euro. Kartenreservierung unter www.kulturhaus-caserne.de und unter Telefon 0 75 41/3 17 26.