Die Laienspieler proben für die Premiere der Komödie "Schokoküsse und Leipziger Allerlei”. Am Freitag, 29. September, geht sie über die Bühne.

„Respekt, Max! Seitdem du da bist, hat der Staubsauger gleich einige Kilometer mehr auf dem Buckel”, lobt Vater Harald (Peter Weber) seine vermeintliche neue Haushaltshilfe Max (Andreas Kirchner) und beleidigt damit ungewollt zugleich seine Ehefrau Thea (Bettina Kirchner). „Hab' ich etwa nicht genug gesaugt in den letzten Jahren?”, empört sie sich. Max' Dienste schätzt allerdings auch sie sehr, noch dazu, weil sie um deren Endlichkeit weiß. Ganz im Gegensatz zu ihrem Mann, der offenbar ohnehin immer alles als Letzter oder Vorletzter erfährt.

Die Theatergruppe der Gemeinschaft Siedlung Löwental probt unter der Regie von Bettina Kirchner die Komödie „Schokoküsse und Leipziger Allerlei”. Premiere ist am Freitag, 29. September um 19 Uhr im Gemeindehaus zum Guten Hirten in Friedrichshafen. Heiterkeitsausbrüche beim Publikum sind vorprogrammiert.

Derzeit laufen die Proben auf Hochtouren. Die sechs Schauspieler, drei Frauen und drei Männer, sind voll in ihrem Element. Die größte Herausforderung für sie besteht wohl darin, während der Aufführungen beim Spielen und Sprechen nicht selbst vor Lachen in Tränen auszubrechen. Etwa wenn Vater Harald vor Tochter Jenny (Linda Lippert) aufgeregt umherläuft und beschämt herumdruckst. „Wieder so ein Vater-Tochter-Gespräch mit den Blumen und den Bienen?”, hat ihn seine Tochter längst durchschaut. Am Schluss des Gesprächs ist einmal mehr er derjenige, der wie ein begossener Pudel dasteht, weil er von nichts gewusst hat.

Rüdiger Kramers Fünfakter, der im Original übrigens „Schokoküsse und Maultaschen” heißt, steckt voller Situationskomik. Zudem bietet das Stück im wahrsten Sinne des Wortes Spielräume, da Kramers Original von jeder Theatergruppe lokal anders verortet wird. Warum es im vorliegenden Fall das „Leipziger Allerlei” ist, eine Spezialität aus Sachsen, sei an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Kein Geheimnis jedoch ist, dass Luise (Rosi Uhl), Theas Mutter, partout nicht in den Ruhestand gehen will. Dabei steht Schwiegersohn Harald längst bereit, um die Firmenleitung zu übernehmen. Und Enkelin Jenny könnte ja auch noch ins Geschäft einsteigen. Zuvor gilt es aber erstmal, Oma Luise bei Laune zu halten, um ihr wichtige Neuigkeiten schmackhaft machen zu können. Allerdings könnte Luises gute Laune schnell dahin sein, zeigt sich doch ihr Lieblingsfußballverein VfB alles andere als von seiner besten Seite. Das verkündet das noch nicht vorhandene Radio im Hintergrund des Zimmers. Zwar dauert das aktuelle Spiel gegen den SV Lindenau noch an, aber die Chancen stehen nicht gut. Als dann das 1:0 für Lindenau fällt, sieht Thea nur noch eine Chance. „Nadel in das rechte Auge, Nadel in die rechte Hand, damit er auch pfeift” – so will Thea den Schiedsrichter zu einem oder besser noch zwei Elfmetern „überreden”; und setzt dabei ihre Kenntnisse aus einem Voodoo-Workshop engagiert um. Fakt ist: alle fürchten sich vor Oma Luise und ihrem Urteil. Als „Big Mama” hat sie immer noch das letzte Wort in der Familie. Und auch ihr Verehrer Conrad (Hubert Eberle) hat es nicht leicht bei ihr.

Premiere ist am Freitag, 29. September, 19 Uhr, im Gemeindehaus zum Guten Hirten (Kornblumenstraße 4) in Friedrichshafen. Weitere Aufführungen: Samstag, 30. September, 19 Uhr; Sonntag, 1. Oktober, 18 Uhr; Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr; Samstag 7. Oktober, 19 Uhr. Kartenreservierungen täglich ab 18 Uhr unter Telefon 0 75 41/53 15 25. Am Samstag, 23. September von 10 bis 12 Uhr Vorverkauf im Gemeindehaus.