Friedrichshafen Theater über das Leben im Alter

Der Theaterspielclub 19+ siedelt seine Eigenproduktion "Die Königin von Ekhaya" im Altersheim an. Auch die Ausblicke der Midlife-Generation spielen dabei eine wichtige Rolle.

"Die Königin von Ekhaya" (Ulla Kittel) liegt im Pflegebett, bewegungslos und auf künstliche Beatmung angewiesen. Frau Bergers Muskeln sind gelähmt, allein die funkelnden Augen folgen dem Geschehen. Schwester Elke (Birgitt Herrmann) versorgt die Patientin liebevoll, hat alle Hände voll zu tun. Die betagten Bewohnerinnen des Altenheimes leben in ihren eigenen Welten.

Frau Spät (Gabi Kilian-Karl) hat Probleme mit der Blase. "Ich muss pissen" verkündet sie lautstark und nicht immer reicht die Zeit, sie rechtzeitig zur Toilette zu begleiten. Frau Schmidtke (Helga Storz) lebt in der inneren Emigration. Eine kleine Puppe ist ihr Kind, für das sie unablässig sorgt. Es will gewiegt werden und verschüttet Suppe, die Schwester Elke aufwischen muss. Frau Knie (Helmi Fauth) kommuniziert lediglich über Gedichte, die sie permanent zu Papier bringt und hin und wieder wie Flüche von sich gibt. Unterbrochen werden diese Szenen, die zeigen, woher die vielen Überstunden von Schwester Elke kommen, von deren kurzen Pausen. In das Weiß eines einzelnen Lichtkegels getaucht, umspielt von zarten Gitarrenklängen, reflektiert sie für die Länge einer Zigarette ihr eigenes Leben. Das Lied "When past sometimes takes you with soft hands" von den "Kings of Convenience" erklingt mit sanfter Stimme. In einer Mischung aus lakonischer und philosophischer Erzählung gibt Elke den Menschen im vollbesetzten "Kiesel" Einblicke in ihr eigenes 51-jähriges ereignisloses, einsames Leben. "Ich muss mir keine Sorgen machen, aber ich mache mir Sorgen, weil das Leben zu sorglos ist." Ihre Gedanken sind geprägt von den Erlebnissen mit ihren Patientinnen und folgen der Entwicklung der Figuren.

Frau Spät, die von sich sagt, "ich bin heimlich alt geworden", ist noch immer auf der Suche nach ihrem Prinzen, einem Unbekannten, mit dem sie einst eine leidenschaftliche Nacht im Schlafsack verbracht hat. Ihre vorsichtigen Annäherungen an einen Mitbewohner bergen die Hoffnung in sich, dass auch dafür im Alter noch Zeit ist. "In meinem Kopf ist ein Loch, doch lachen kann ich immer noch. Alle reißen die Münder auf und du machst einen Deckel drauf", verkündet Frau Knie. Deren Lebenstraum war nicht der einer in sich gekehrten Dichterin. Artistin und Tänzerin wollte sie werden. Frau Schmidtke bekommt als Einzige Besuch. Ihre Tochter (Stefanie Kummer) ist genervt von der puppenspielenden Mutter und will die Symbolik lange nicht begreifen. Erst ein Rückblick, der die Mutter als junge Frau zeigt, die versucht, ihre Tochter gegen Übergriffe des Vaters zu schützen, bringt die Wende hin zu einer empathischen, liebevollen Beziehung.

Wie diese Blende in die Vergangenheit düster und bedrohlich gespielt wird, so heiter und humoristisch zeigen die Schauspielerinnen um Regisseurin Alexandra de Jong ihr komödiantisches und artistisches Können in anderen Szenen. Als Seiltänzerin spielt Bruna Wernet die Wünsche Frau Knies und als Clownin jongliert sie mit angebissenen Äpfeln. Ulrike Oschkinat überzeugt als poetischer Harlekin ebenso wie als nächtliche Campingplatzbewohnerin. Tatjana Strohmaier gibt die Chefin von Schwester Elke mit einer Mischung aus Situationskomik und tatkräftiger Effizienz, die ihre Mitarbeiterin dazu anhält, das vorgeschriebene Zeitkontingent von sieben Minuten pro Patientin einzuhalten. Schwester Elke wendet sich abwechselnd allen Personen und ihren Problemen zu. Der bettlägerigen Frau Berger liest sie aus deren Tagebuch vor und erfährt dabei, wie dieses Leben verlief. "Ekhaya" taucht dort auf als Sehnsuchtsort unbeschwerten Glücks. Die letzte Eintragung verrät Frau Bergers letzten Willen: keine künstliche Beatmung. Elke wird diesen Wunsch erfüllen und dann ihrerseits ihren Rucksack schultern und aufbrechen. Nach Ekhaya?

Berührend und restlos beeindruckend ist das Stück, das Alexandra de Jong aus den Improvisationen der Teilnehmerinnen des Theaterspielclubs 19+ geschrieben und mit ihnen inszeniert hat. Die Premiere am Donnerstagabend war ein großartiger Erfolg, der dem authentischen, leisen Spiel geschuldet ist. Genauso leise wurde es vom Publikum verfolgt, um dann zum Schluss von ehrlichem Beifall gekrönt zu werden.

Weitere Aufführungen im Kiesel in Friedrichshafen am morgigen Samstag und an diesem Sonntag, jeweils 20 Uhr. Eintritt an der Abendkasse 3 Euro.