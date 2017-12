Friedrichshafen Technische Hilfe im Klinikum Friedrichshafen: Medizinroboter Da Vinci unterstützt bei Operationen

Seit 2011 setzen Ärzte im Klinikum Friedrichshafen bei Operationen auf die Unterstützung des Robotersystems Da Vinci. Der Medizinroboter ist bei gut 250 Eingriffen pro Jahr im Einsatz, hauptsächlich bei Nieren-, Blasen- und Prostataerkrankungen. Die Zeppelin-Stiftung hat das 2 Millionen Euro teure System finanziert, von dem in deutschen Kliniken etwa 100 im Einsatz sind.

Auf dem Operationstisch liegt eine Kiwi. Der Eingriff ist delikat: "Modellieren Sie ein Gesicht", schlägt Dr. Carsten Sippel vor, Chefarzt in der Urologie des Häfler Klinikums. Was lustig klingt, wird für Christian Krämer (Name geändert) zum Geschicklichkeitsspiel. In einer Ecke des Operationssaals sitzt er an einer Konsole und versucht, diese Idee in die Tat umzusetzen. Mithilfe von Handgriffen und Fußpedalen steuert er vier Roboterarme, die wie eine Krake über der Kiwi schweben. Drei der Arme tragen sterile Instrumente: eine chirurgische Schere, eine Pinzette und eine Greifzange. Am vierten Arm ist eine 3 D-Kamera befestigt, die die Operation filmen wird. Eines hat Krämer bereits geschafft: Die winzige Schere nähert sich dem Zielpunkt, an dem sie ihre Arbeit verrichten soll. Die Zuschauer, die Krämer umringen und das Geschehen auf zwei Monitoren gebannt verfolgen, halten mit ihrer Begeisterung nicht zurück.

Sie sind ins Klinikum Friedrichshafen gekommen, um sich über Operationsmethoden zu informieren, die der Medizinroboter Da Vinci ermöglicht. Sein Einsatzgebiet ist freilich nicht die ästhetische Gesichtschirurgie. Mit Da Vinci nehmen Ärzte vor allem bei Nieren-, Blasen- und Prostataerkrankungen minimalinvasive Eingriffe vor, das heißt, die Operation findet nicht am geöffneten Körper, sondern im Körperinneren statt.

Seit Anfang 2011 hat das urologische Team am Klinikum Friedrichshafen Erfahrungen mit dem Gerät gesammelt. Es ist eine Art Wunderwaffe, wenn krankes Gewebe organerhaltend entfernt werden soll, etwa bei Nierentumoren. Damit Kamera und Instrumente sicher an ihren Einsatzort gelangen, genügen etwa acht Millimeter große Schnitte. Der Chirurg führt in diese Schnitte schmale Röhren ein, an welche die Roboterarme angekoppelt werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: "Der Blutverlust ist gering", sagt Dr. Carsten Sippel, "das verkürzt auch die Rekonvaleszenz." Das heißt, der Patient erholt sich schneller, auch die Wundheilung dauert nicht so lange.

Seit das kalifornische Start-up "Intuitive Surgery" im Jahr 2000 in den USA die Zulassung für das Da-Vinci-System erhielt, trat es einen beispiellosen Siegeszug an. Heute sind nach Unternehmensangaben in Amerika über 2500 Da-Vinci-Roboter im Einsatz, mehr als 600 in Europa. Etwa 100 davon stehen in deutschen Kliniken. Dass auch Friedrichshafener Patienten von der schonenden Operationsmethode profitieren, ist nicht selbstverständlich. Das 2 Millionen Euro teure Gerät verdankt das Klinikum der Zeppelin-Stiftung.

Bei Eingriffen wie der Prostata-Entfernung hat die Roboterchirurgie in den USA die konventionelle Operationstechnik weitgehend verdrängt. Obwohl der wissenschaftliche Nachweis noch aussteht, dass die Ergebnisse eindeutig besser sind. Auch Sippel hält die herkömmliche OP-Methode für "nicht zeitgemäß". Denn "Kollege" Da Vinci ermögliche ihm, krankes Gewebe millimetergenau abzuschälen, ohne das ganze Organ zu entfernen. Nahezu unschlagbar seien die feinmotorischen Fähigkeiten des Roboters. Zittert beispielsweise die Hand des Operateurs, rechnet ein Tremorfilter in Da Vinci das Zittern heraus und erzeugt eine glatte, flüssige Bewegung.



Der Roboter Einsatzgebiete Der Medizinroboter Da Vinci ermöglicht minimalinvasive Eingriffe. Vorrangig wird er bei Operationen im Urogenitalsystem eingesetzt, etwa bei der Entfernung von Prostata, Blase oder beim organerhaltenden Entfernen von Nierentumoren. Chefarzt Dr. Carsten Sippel nutzt den Roboter zudem zur operativen Korrektur der Nierenbeckenplastik, auch bei Kindern und Kleinstkindern. Dabei handelt es sich um eine (angeborene) Engstelle im Nierenbecken, die den Urin nicht abfließen lässt. Mittlerweile kommt Da Vinci auch bei gynäkologischen Eingriffen, Enddarmoperationen sowie in der Lungenchirurgie zum Einsatz.

Erfahrungswerte Seit Anfang 2011 assistiert Da Vinci den Operateuren im Häfler Klinikum bei über 250 Eingriffen jährlich. Darunter sind etwa 100 Prostata-Entfernungen.

Nachteile Da Vinci hat hohe Anschaffungskosten und verursacht Zusatzkosten von 1600 Euro pro Operation. Dennoch müssen Mitglieder gesetzlicher Krankenversicherungen in der Regel keine Zuzahlungen leisten.



Ein stets heikles Thema ist die Prostataentfernung bei Männern. Auf beiden Seiten des Organs verlaufen feinste Geflechte aus Blutgefäßen und Nerven. Schon kleine Verletzungen können große Folgen haben: Inkontinenz und Impotenz. Auch wenn Da Vinci der richtige Spezialist für solch heikle Missionen zu sein scheint, hält Sippel nichts von falschen Versprechungen: "Wir operieren stadienabhängig", sagt er, "davon hängt ab, ob man die Potenz erhalten kann."

Und auf noch etwas legt der Urologe Wert: Da Vinci operiert nicht eigenständig, er ist lediglich Erfüllungsgehilfe des Arztes. Keinen einzigen Arbeitsschritt könnte der Roboter ohne den Chirurgen tun. Die Herstellerfirma arbeite zwar bereits an einem Modell, das autonomes Operieren ermögliche. Doch welcher Patient möchte sein Leben in die Greifhände eines Roboters legen? Und wer wäre zur Verantwortung zu ziehen, wenn einem intelligenten Operationssystem ein Fehler unterliefe? Bei Kollege Da Vinci hat der Arzt das Steuer fest in der Hand. Er allein entscheidet, nicht die Maschine.