vor 1 Stunde SK Friedrichshafen Taxifahrer ausgeraubt

Opfer eines Raubüberfalls wurde ein Taxifahrer am Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, auf einem Parkplatz in der Vogelsangstraße, unweit der Sporthalle der Schreienesch-Schule, in Friedrichshafen.