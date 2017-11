Friedrichshafen Tauziehen um Fischbacher Grundschule: Wohin mit den Kindern?

Seitdem die vier Architekturbüros, die das Gelände rund um die Schule im Rahmen des Ideenwettbewerbs "Eisenbahnstraße" überplanen sollen, ihre Varianten bei einem Workshop vorgestellt haben, geht die Angst unter den Eltern um. Wo sollen die Grundschüler künftig betreut werden? Ein Vormittag an der Fischbacher Grundschule.

Ein gewöhnlicher Dienstagmorgen an der Grundschule Fischbach. Auf den Fluren herrscht Stille, für die rund 200 Schüler hat eben die zweite Stunde begonnen. Elternbeiratsvorsitzende Nicole Stiens und ihre Stellvertreterin Corinna Raupach gehen in den Keller. "Nach dem Starkregen im Juli ist hier alles überflutet", erzählt Stiens. Wo normalerweise täglich 150 Kinder Mittag essen, ist nun eine Großbaustelle. Die Kinder speisen derzeit in der Festhalle gegenüber. Es ist quasi das Provisorium vom Provisorium.

"Soll hier künftig auch noch die Nachmittagsbetreuung unserer Kinder stattfinden?", fragt Stiens und zeigt auf einen Kellerraum. Die drei Räume haben wenig Tageslicht, die Flure sind eng, die Luft ist muffig. Immer wieder kommt es zu Wasserschäden – trotz nachträglich verlegter Drainage. Seitdem die vier Architekturbüros, die das Gelände rund um die Schule im Rahmen des Ideenwettbewerbs "Eisenbahnstraße" überplanen sollen, ihre Varianten bei einem Workshop-Termin im September vorgestellt haben, geht die Angst unter den Eltern um. Wo sollen die rund 150 Kinder künftig ganztags betreut werden? Wo essen, spielen, basteln, malen und toben sie? Alle vier Planvarianten sehen einen Abriss des Anbaus vor, der derzeit für die Ganztagsbetreuung genutzt wird. Übrig bleibt nur noch das riegelartige alte Schulgebäude, das bereits heute voll mit Klassenzimmern ausgelastet ist. Auch ein Großteil des Außenbereichs, der Spielfläche für die Kinder, fällt in den Plänen weg. Stattdessen finden sich auf dem Gelände, das direkt an der B 31 grenzt, zusätzlich eine Kita, ein Seniorenheim und eine Mensa. "Wer eine Kita und neue Wohngebiete schafft, muss auch an genug Raum für die Schule denken", sagt Raupach, "kurze Beine, kurze Wege."

Es klingelt zur ersten großen Pause. Die Kinder stürmen aus den Klassenzimmern. Manche sind schon seit 7 Uhr in der Schule. Sie rennen auf den Pausenhof, hüpfen Seil, klettern auf dem Gerüst, schnappen sich ein Fahrrad. "Wenn Kinder bis 18 Uhr in der Schule sind, brauchen sie genügend Bewegung, Freiraum, Luft und Natur", sagt Raupach. Bei dem bisherigen Workshopverfahren und den Planungen seien die Interessen der Kinder viel zu kurz gekommen, meint sie. Ein Grund, warum der Fischbacher Elternbeirat seit über einem Jahr versucht, sich ein Gehör bei der Stadtverwaltung zu verschaffen. "Wir haben uns intensiv am Workshopverfahren beteiligt", erklärt Stien. Bereits drei Briefe haben die Eltern dem Stadtplanungsamt und dem Oberbürgermeister geschrieben, in denen sie ihre Anliegen schildern. "Wir befürworten die Umsetzung eines Konzeptes, das auch in zehn oder mehr Jahren als richtig und wichtig für den Ortsteil Fischbach angesehen wird", heißt es im letzten Brief vom 26. Oktober. "Nicht nachvollziehbar für uns ist die unzureichende Umsetzung der Anregungen und Hinweise aus dem Workshop-Verfahren." Eine Antwort seitens der Stadtverwaltung blieb bisher aus.

Bis Ende Oktober mussten die Planer ihre überarbeitetenden Varianten einreichen. "Die geänderten Pläne liegen der externen Verfahrensbetreuerin vor und werden derzeit vorgeprüft. Das Preisgericht wird am 30. November entscheiden", erklärt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer auf Nachfrage. Nach der Entscheidung des Preisgerichts für eine Planvariante werde es Gespräche mit den Beteiligten geben, sagt sie. In welchem Rahmen und in welcher Form sei allerdings noch nicht entschieden. "Wir erwarten einen weiteren Bürgerworkshop, in der die überarbeiteten Pläne noch vor der Entscheidung der Jury diskutiert werden können", fordert Elternbeirätin Stiens. Bürgerbeteiligung sei wichtig, werde aber in Friedrichshafen noch nicht ausreichend umgesetzt, meint sie. Ein gemeinsames Gespräch mit den Nutzern der Schule sei doch das Mindeste gewesen, was man erwartet hätte. Immerhin gehe es hier um nichts Geringeres als die Zukunftsfähigkeit des Schulstandorts in Fischbach.

Das ist geplant

"Das zukünftige Raumprogramm mit bis zu fünfzügiger Kindertagesstätte, Mensa und Ganztagesbetreuung-Schule erfordert grundsätzlich ergänzend zum bestehenden Schulgebäude (langgestreckter-Nordsüdbau) ein zusätzliches Gebäude", teilt Stadtsprecherin Monika Blank mit. Entweder werde der bestehende Winkelbau baulich erweitert oder es werde ein Ersatzneubau errichtet. Abschließend soll das im November entschieden werden. (sab)