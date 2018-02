Friedrichshafen Tausende Besucher bei "My Cake" und "handgemacht Kreativmarkt": Selbstgemachtes trifft Nerv der Zeit

Tausende Besucher bei "My Cake" und "handgemacht Kreativmarkt": Selbstgemachtes trifft Nerv der Zeit

Wer auf der Suche nach Anregungen fürs kreative Austoben ist, war am Wochenende auf dem Messegelände Friedrichshafen gut aufgehoben. Die Messe "My Cake" sowie der "handgemacht Kreativmarkt" lockten tausende Besucher.

Bei der Premiere der internationalen Messe "My Cake" für Tortendesign und kreatives Backen in Friedrichshafen präsentierten am Wochenende 47 Aussteller ihr Hobby und das dazu passende Zubehör. 20 Workshops und 16 Vorträge ergänzten die größte Tortenmesse Süddeutschlands. Großen Anklang fand der Tortenwettbewerb mit rund 80 Schaustücken von Hobbydekorateuren.

"Alles, außer gewöhnlich" lautete das Credo des "handgemacht Kreativmarkts", der parallel in der benachbarten Messehalle mit rund 240 Ausstellern stattfand. Bei der Alternative zu Onlineplattformen für Handgemachtes fanden die Besucher die pralle Vielfalt schöner Dinge aus Stoff und Wolle, Schmuck und Deko, Liköre und Schokolade bis hin zu schönen Dingen aus recyceltem Material. Überwältigt waren die Veranstalter vom Besucheransturm an beiden Tagen. Mit beiden Messen trafen sie den Nerv der Zeit.