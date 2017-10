Der Dokumentarfilm „Aus Liebe zum Mustang – eine Hommage” wurde im ausverkauften Kino Studio 17 gezeigt. Tanja Riedinger und Bettina Rittler brachten es mit ihrem Youtobe-Kanal Nativehorse zu großer Bekanntheit im Internet.

Für Tanja Riedinger aus Friedrichshafen ist ein Traum in Erfüllung gegangen. „Als ich klein war, hab ich immer davon geträumt, einen Mustang zu zähmen.” Drei Monate lang hat die 18-Jährige eine von 15 Mustangstuten aus den USA trainiert. Ein Filmteam von Catamaranfilms Köln begleitete sie und zwei weitere Trainerinnen von der Ankunft der Tiere bis zu deren Versteigerrung. „Aus Liebe zum Mustang – eine Hommage” ist ein faszinierender und fesselnder neunzigminütiger Dokumentarfilm mit beeindruckenden Tier- und Landschaftsaufnahmen.

Maximilian K. Unützer komponierte die Musik, so auch den Song „Always as one”, den er zusammen mit Caro Lobig singt. Unützer kam zu den Drehs mit, um die einzelnen Szenen authentisch musikalisch zu untermalen. Der Film zeigt über 27 Drehtage hinweg die Entwicklung der Stuten. „Ich habe schon oft mit Pferden gedreht, aber mit Mustangs ist es etwas ganz anderes. Sie haben eine gewisse Magie und Ruhe”, sagte Regisseurin Caro Lobig am vergangenen Freitagabend im Studio 17. Seit 30. September sind sie und ihr Filmteam deutschlandweit in ausverkauften Kinosälen auf Tour. Friedrichshafen ist die sechste Stadt, in der der Film Station machte – und „etwas ganz Besonderes”, betonte Lobig, „denn Tanja und Bettina sind vor Ort”. Tanja Riedinger und Bettina Rittler sind mit ihrem Youtube-Kanal Nativehorse bekannt geworden. Auf Instagramm haben sie derzeit 23 1000 Follower. Der SÜDKURIER berichtete darüber in seiner Ausgabe vom 2. Mai 2017: „Auf dem Pferd zu Youtube-Stars”).

Der Film beschreibt die verheerende Situation der Mustangs in den USA, von denen derzeit 58 000 in freier Wildbahn leben. Ihre Population ist zu groß. Es gibt nicht genügend Weideland. Daher leben derzeit 47 000 eingefangene Tiere unter nicht artgerechten Bedingungen in Auffangstationen. Die 15 Stuten, die Anfang Mai nach Deutschland kamen, lebten seit November 2015 in einer solchen Station in Burns/Oregon. Direkt nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen Anfang Mai wurden die Stuten an ihre Trainer verlost und von diesen mitgenommen. Das hört sich einfach an, aber die Tiere kennen weder Berührung noch Zaumzeug. Die Herausforderung besteht darin, ihr Vertrauen zu gewinnen, ohne ihnen ihren freien Willen zu nehmen. Es sind bewegende Filmszenen, wenn die Trainerinnen erstmals ihr Pferd anfassen und ihm später Zaumzeug und Sattel anlegen dürfen. „Ich möchte nicht auf der Basis von Angst und Unterdrückung arbeiten”, betont Trainerin Sandra Schneider und unterstreicht damit zugleich das Anliegen der Veranstalter Silke und Michael Strussione. Es geht um Harmonie, Vertrauen und Partnerschaft.

„Sie ist wie ein Rohdiamant, den man vorsichtig anfängt zu schleifen”, sagt Westerntrainerin Yvonne Gutsche über ihre Mustangstute Rose. Ein erfolgreiches Training erfordert Zeit und Ausdauer, Mut und Durchhaltevermögen. „Ich bin froh, dass ich nicht aufgehört habe, als sie angefangen hat zu treten”, erzählt Tanja Riedinger, die jüngste Teilnehmerin beim Mustang Makeover. Sie beschreibt ihre fünfjährige Mustangstute Naira als „sehr ehrliches Pferd”. Überglücklich berichtet sie von Nairas Reaktion auf den Fluss: "Sie ist sofort ins Wasser gegangen, hat getrunken und geplantscht.” Als sie erstmals auf Naira aufsitzt, ist das ein besonders eindrückliches Erlebnis und ein Riesenerfolg Doch es gibt auch Rückschläge. Das Publikum im Saal reagiert sehr emotional, als Tanja von Naira getreten wird. Nach einem kurzen Abstecher ins Krankenhaus kehrt Tanja direkt zu Naira zurück. Die Stute hat Tanjas Ausdauer belohnt und mit ihr beim 1. Mustang Makeover in Aachen den dritten Platz belegt. Naira lebt mittlerweile in der Eiffel. Tanja möchte auch in Zukunft mit wilden Pferden arbeiten.

Die DVD „Aus Liebe zum Mustang” kostet 18 Euro und kann unter www.aus-liebe-zum-mustang.de bestellt werden. Am ersten Augustwochenende 2018 findet das 2. Mustang Makeover statt, bei dem auch Wallache vertreten sein werden. Weitere Infos unter www.mustangmakeover.de