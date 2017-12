Friedrichshafen Synphonisches Jugendblasorchester musiziert mit Kochlöffeln und Sandpapier

Musikalische Experimente und solistische Begabungen: Das Synphonische Jugendblasorchester Friedrichshafen lässt im Graf-Zeppelin-Haus ein himmelstürmendes Leistungsniveau hören.

Sind das Tischmanieren? "Spaß muss sein!" betitelte das Synphonische Jugendblasorchester Friedrichshafen sein Adventskonzert – und haute im Graf-Zeppelin-Haus erst mal lautstark auf den Tisch. Mit acht Kochlöffeln, aber – wie es sich für gut geschulte Jungmusiker gehört – natürlich nicht unkoordiniert. Ja, auch Küchenutensilien sind rhythmusfähig. "Eine kleine Tischmusik" heißt das Perkussionsstück von Manfred Mende, das von den Schlagzeugern des Orchesters (sehr komisch in Kochschürzen: Benedikt Friedrich, Lukas Kaiser, Konrad Koschel, Jacob Sollbach) angerichtet wurde. Viele Köche verderben den Brei? Diese vier Jungs nicht! Der Kochlöffel-Wirbel bleibt metrisch immer exakt, auch wenn "Mahlzeit"-Rufe und Füßestampfen ihn immer wieder in eine Unwucht bringen. Ein Heidenspaß an kunstvollem Blödsinn, der gleich zu Beginn des Konzerts Appetit machte auf mehr.

Lust an Experimenten durchzog das gesamte Programm, durch das Sofie Kunz und Jacob Sollbach mit kurzen, spritzigen Moderationstexten führten. Orchesterleiter Alain Wozniak hatte dafür Stücke ausgewählt, die auch Einzelbegabungen solistisch hervortreten ließen. Mit Carl Wittrocks "Lord Tullamore" aber ließ das Jugendblasorchester erst einmal sein himmelstürmendes Leistungsniveau im Gesamtklang hören. Der niederländische Komponist hat in diesem Werk jenem irischen Lord ein Denkmal gesetzt, der Wohltaten über die arme Landbevölkerung ergoss. Es ist ein Stück, das großes Kopfkino in Gang setzt. Akzentuiert setzen die Klarinetten ein, und man wähnt sich in Irlands grünen Ebenen und seinen sanften Hügeln. Die einzelnen Register des Orchesters sind mit schnell wechselnder Präsenz gefordert, und die Einsätze klappen so präzise, dass Alain Wozniak auf seinem Dirigentenpult tanzt.

"Ich freue mich jetzt schon" – mit diesen aufmunternden Worten bittet er anschließend Adriana Lang, die im Orchester das Keyboard spielt, an die Bühnenrampe. Bei "Gabriellas song" darf sie ihr stimmliches Talent zur Geltung bringen. Die Ballade stammt aus dem schwedischen Film "Wie im Himmel", in dem ein Stardirigent mit den Nöten und Sorgen des Kirchenchors in seinem Heimatdorf konfrontiert wird. Intonations- und gestaltungssicher sowie mit großer stimmlicher Kraft schlüpft die Solistin in die Rolle einer Frau, die sich mit einem berührenden Lied von ihrem gewalttätigen Ehemann freisingt.

Zwei weitere begabte Solisten durften sich dann im Doppelkonzert für zwei Celli und Blasorchester von Mario Bürki präsentieren: In "Chroma" kam das Publikum in den Genuss eines einzigartigen Klangspektrums – und des warmen, klangsatten Spiels von Tabea Kuhlmann und Paul Frey. Wie formschön ihr Zusammenspiel war, dazu gab Wozniak auf offener Bühne einen Kommentar, dem nichts hinzuzufügen ist: "Die jungen Leute bringen eine unglaubliche Leistung." Und, mit einer Handbewegung zum Orchester: "Ich bin sehr stolz, dieses Orchester dirigieren zu dürfen."

Nach der Pause gab's "leichte Muse", doch Kenner wissen: Nichts ist so schwer wie etwas Leichtes leicht erscheinen zu lassen. Bei den Höhepunkten aus dem Musical "Chess" stimmte einfach alles: die rhythmischen Spielereien, Charakter und Stimmungen. Einzelne Instrumentalisten hatten solistische Einsätze und meisterten sie mit Bravour. Weil musikalischer Spaß immer auch mit dem Einsatz ungewöhnlicher "Instrumente" verbunden ist, durfte Leroy Anderson in diesem Programmteil nicht fehlen. Der amerikanische Komponist, der in den 50er Jahren große kommerzielle Erfolge feierte, setzte eine Standuhr ("The Syncopated Clock"), Sandpapier ("Sandpaper Ballet") und eine Schreibmaschine ("The Typewriter") als Perkussionsinstrumente ein. Ein Riesenspaß, nicht nur für die Jungs am Schlagwerk, sondern auch fürs Publikum, das sich in einer Epoche wiederfand, in der die Welt noch nicht digital tickte – und Synkopen und ähnliche Zeitverzögerungen zuließ. Tosender Applaus, Jubel, Pfiffe. Alain Wozniak hatte es vorzüglich verstanden, bei den Jugendlichen Enthusiasmus zu entfachen und in anspruchsvolle Probenarbeit umzumünzen. Erst nach zwei Zugaben entließ das Publikum die Musiker von der Bühne.