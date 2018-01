Superspalte

Körperverletzung

Feuerwerk aufGruppe abgefeuert

Friedrichshafen – Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. In der Nacht zum Neujahrstag hat es laut Polizeibericht gegen 0.45 Uhr im Bereich der Uferstraße Streitereien zwischen zwei Gruppen gegeben. Auslöser sei gewesen, dass aus einer Gruppe heraus mehrere Feuerwerksraketen gezielt auf die andere Gruppe abgefeuert worden sind. Als die Geschädigten die andere Gruppe daraufhin angesprochen hätten, seien sie von rund 20 Personen angegriffen worden. Vier der Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 28 Jahren wurden später von der Polizei beim Bahnhof gestellt.

Feuerwerk

Unbekannte lösenHeckenbrand aus

Friedrichshafen – Eine Hecke ist am Silvestertag wohl durch achtlos weggeworfenes Feuerwerk in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt. Der Brand ereignete sich gegen 21.30 Uhr im Masurenweg. Durch das Feuer wurden außerdem ein Gewächshaus sowie ein Gartenhäuschen beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Friedrichshafen gelöscht, die mit 24 Kräften ausrückte. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise an das Polizeirevier, Telefon 0 75 41/70 10.

Verfolgungsfahrt

Junger Mann willKontrolle vermeiden

Tettnang – Ein 21-Jähriger muss sich laut Polizeibericht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der junge Mann sollte zunächst am Sonntag gegen 16.20 Uhr bei einer Tankstelle kontrolliert werden, die an der Lindauer Straße gelegen ist. Als der 21-Jährige den Streifenwagen sah, flüchtete er mit einem Audi nach Brünnensweiler, nach Siggenweiler und bis nach Obereisenbach. Dort wurde der Audi-Fahrer, der viel schneller unterwegs war als jeweils erlaubt, aus den Augen verloren. Laut Polizei haben Ermittlungen ergeben, dass der Audi von einem 21-Jährigen gefahren wurde, der keinen Führerschein hat. Zeugen, denen der silberfarbene Audi aufgefallen ist, wenden sich an das Polizeirevier Friedrichshafen.

Bundesstraße 467

Vorfahrtsfehlerendet mit Unfall

Meckenbeuren-Liebenau – Ein Audi-Fahrer hat laut Polizei einen Verkehrsunfall mit rund 8000 Euro Sachschaden verursacht. Der Unfall hat sich am Freitag gegen 13 Uhr in Liebenau ereignet. Der Audi-Fahrer war auf der Hangenstraße unterwegs und habe beim Einfahren auf die B 467 die Vorfahrt eines Mazdas nicht beachtet.

Wirtschaft

Umsatzplusfür Double Slash

Friedrichshafen – Das Softwareunternehmen Double Slash ist laut eigener Pressemitteilung weiterhin auf Erfolgskurs. Im Geschäftsjahr 2017 sei ein Umsatzplus von rund 28 Prozent auf 13,07 Millionen Euro erzielt worden. Auch der Jahresüberschuss sei um 79,3 Prozent auf 908 000 Euro gesteigert worden.

