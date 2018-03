Ab dem 4. Juni stehen wieder Düsseldorf-Flüge im Flugplan des Bodensee-Airports. Wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte, plant die dänische Regionalfluggesellschaft Sun Air nach Etablierung der Düsseldorf-Verbindung auch Hamburg-Flüge.

Das neue Flugangebot sei speziell auf die Reisebedürfnisse von Geschäftsreisenden zugeschnitten, heißt es in einer Pressemitteilung des Bodensee-Airports. Zum Einsatz sollen Jetflugzeuge vom Typ Dornier 328, ausgestattet mit 32 Sitzen, kommen. "Nach der erfolgreichen Etablierung der Strecke nach Düsseldorf plant Sun Air auch die Bedienung der Strecke Friedrichshafen-Hamburg, ebenfalls mit Morgen- und Abendflügen", heißt es weiter. Die Flüge nach Düsseldorf sollen ab dem 9. April buchbar sein.

Sun Air sei seit 40 Jahren im Regionalflugverkehr tätig und seit August 1996 Franchise-Partner von British Airways (BA). Demnach werden alle Flüge unter BA-Flugnummer geführt und die Flugzeuge sind in British-Airways-Farben lackiert.

"Ich bin sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, mit Sun Air eine maßgeschneiderte Lösung für die Wirtschaft aus der Region zu finden", wird Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr in der Mitteilung zitiert. Besonders freue er sich noch über einen speziellen regionalen Aspekt: "Sun Air ist Betreiber der weltweit größten Dornier-328-Jet-Flotte – und fliegt damit ein Flugzeug, das einen Traditionsnamen trägt, der eng mit Friedrichshafen verbunden ist.“ „Wir freuen uns auf unseren Markteinstieg in Friedrichshafen", so Sun-Air-Geschäftsführer Kristoffer Sundberg. "Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Bodensee-Airport konnten wir auch im Vorfeld eine sehr konkrete Vorstellung von der Marktgröße bekommen. Unsere sorgfältig vorbereitete Entscheidung ist verbunden mit einem deutlichen Bekenntnis zum Standort: Wir werden am Bodensee-Airport ein eigenes Flugzeug stationieren und hier vor Ort auch Crews einstellen.“

Geplante Flugzeiten

Die Maschinen in Richtung Düsseldorf werden laut Mitteilung von Montag bis Freitag täglich um 7.15 und 17.25 Uhr abheben, Maschinen aus Düsseldorf um 10 und 20.15 Uhr landen. Sonntags werde je ein Flug nach Düsseldorf (19.25 Uhr) und einer zurück (Ankunft: 19 Uhr) auf dem Plan stehen.