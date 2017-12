Friedrichshafen Sun Air interessiert an Hamburg-Flügen

Möglicherweise fällt am Dienstag die Entscheidung, ob die dänische Fluggesellschaft innerdeutsche Flüge ab Friedrichshafen aufnehmen wird. Eine knappe Mehrheit im Gemeinderat von Friedrichshafen genehmigt am Montagabend ein Darlehen in Höhe von 17,4 Millionen Euro für die Flughafen Friedrichshafen GmbH.

Die gute Nachricht für Flugreisende gab es erst am Schluss. Claus-Dieter Wehr, Chef des Flughafens, informierte den Gemeinderat am Montagabend darüber, dass die dänische Fluggesellschaft Sun Air großes Interesse an neuen Linien habe. Die Dänen liebäugelten damit, die Verbindungen nach Hamburg und nach Düsseldorf in ihre Flugpläne aufzunehmen. Zurzeit bietet nur die Lufthansa regelmäßige Flugverbindungen nach Frankfurt an. Vom dortigen Flughafen aus fliegt die Lufthansa beispielsweise weiter nach Berlin. Nach Angaben von lokalen Branchenkennern hat Lufthansa die Preise für solche Flüge angehoben. Passagiere würden deshalb vermehrt nach Zürich ausweichen.

Wehr sprach am Montag vor dem Gemeinderat von positiven Signalen, die bisher von Sun Air kamen, was die Flugverbindungen nach Hamburg oder Düsseldorf anlangt. Möglicherweise treffe das Management von Sun Air heute eine positive Entscheidung für Friedrichshafen. Wehrs Angaben zufolge sei es im Vergleich zur Verbindung nach Hamburg schwieriger, eine Verbindung nach Düsseldorf wieder aufzubauen. Dies hänge mit den Landerechten zusammen, die dafür nötig seien. Diese gelte auch für Verbindungen nach Berlin. In diesem Fall sorgten die Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin sowie die unklare Zukunft der Fluggesellschaft Niki für Probleme.

Alle genannten Linien hatte die Fluggesellschaft Intersky im Angebot, die 2015 Insolvenz anmelden musste. Mit Intersky flogen jährlich rund 117 000 Passagiere von Friedrichshafen aus. Nur von kurzer Dauer war das Gastspiel der nachfolgenden Fluggesellschaft VLM – diese Linie musste im Juni 2016 wegen Zahlungsunfähigkeit aufgeben. Nur knapp sechs Monate flog im Anschluss People's Viennaline nach Köln, dann wurde auch diese Verbindung aufgegeben. Alleine die Insolvenz von Intersky sorgte für einen Einnahmen-Ausfall von rund 1,6 Millionen Euro bei der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG).

Um die FFG langfristig auf ein finanziell solides Fundament zu stellen, genehmigte der Gemeinderat am Montagabend mehrheitlich Darlehen für die FFG in Höhe von 17,4 Millionen Euro. 18 Mitglieder des Gemeinderats stimmten für diesen Vorschlag, dagegen stimmten 14. Oberbürgermeister Andreas Brand, der ebenfalls dagegen stimmte, hatte dafür geworben, der FFG nicht sofort, sondern erst ab 2020 eine zusätzliche Finanzspritze zu geben. Mit der Mehrheitsentscheidung von Montagabend zieht der Häfler Gemeinderat mit dem Kreistag gleich, der bereits genehmigte, dass der FFG 17,4 Millionen zur Verfügung gestellt werden. Dass der Kreistag mit seiner Entscheidung den Häfler Gemeinderat unter Zugzwang gesetzt habe, wurde unter anderem von Achim Brotzer, Fraktionschef der CDU, wie auch von Dieter Stauber, Fraktionschef der SPD, und von FDP-Gemeinderätin Gaby Lamparsky kritisiert.

OB Brand hatte ein zeitliches Verschieben damit begründet, dass ein sofortiges Darlehen in dieser Höhe den Doppelhaushalt 2018/19 belasten würde. In diesem sind bisher Zahlungen von 13,6 Millionen Euro an die FFG eingeplant. Eberhard Ortlieb, Fraktionschef der Freien Wähler, unterstützte die Argumentation von Brand. Es sei nicht vermittelbar, dass kommunale Projekte auf die Warteliste gesetzt werden müssten, um die Darlehen an die FFG finanzieren zu können, so Ortlieb. Gerhard Leiprecht hatte am Montagabend die grundsätzliche Ablehnung der Grünen gegen Darlehen für die FFG erneuert. Das Geld ließe sich sinnvoller einsetzen.

Die Gesellschafter

Gesellschafter der Flughafen Friedrichshafen GmbH sind (in Klammern die Prozente der Anteile): die Stadt Friedrichshafen (39,38), der Bodenseekreis (39,38), das Land Baden-Württemberg (5,74), die ZF (4,32), die Technische Werke Friedrichshafen GmbH (4,11), die Luftschiffbau Zeppelin GmbH (3,54), die Industrie- und Handelskammer (1,57), die DADC Luft- und Raumfahrt Beteiligungs GmbH (Airbus/Dornier, 0,98) und die MTU (0,98). Die Stadt hat unmittelbaren Einfluss auf die Stiftungsbetriebe ZF und die Luftschiffbau GmbH sowie auf die eigene Tochter Technische Werke. (dim)