Friedrichshafen Suche nach Standorten für Blitzer in Friedrichstraße läuft

Die Einhaltung von Tempo 30 soll in der Friedrichstraße überwacht werden. Der Bedarf in Kepler- und Eugenstraße wird geprüft.

Blitzer mag niemand? Wer die Anliegen überfliegt, die in den vergangenen Monaten über das Portal "Sag's doch" eingestellt wurden, kommt zu einem anderen Schluss. Da werden zwei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen in der Friedrichstraße, die seit mehr als einem Jahr in beschlossene Sache sind, regelrecht vermisst. Sie sind Teil eines Gemeinderatsbeschlusses vom Juli 2016. Alle vom Regierungspräsidium in Tübingen genehmigten Maßnahmen zum Lärmaktionsplan, Stufe 2, wurden zwischenzeitlich umgesetzt, teilt die Stadtverwaltung auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Dazu gehören neue nächtliche und ganztägige Tempo-30-Bereiche und, dass mit Ausnahme des Lieferverkehrs Lastwagen ab dem Landratsamt stadteinwärts nichts mehr auf der Zeppelinstraße (B 31) zu suchen haben. "Seit 2016 wird bei Straßenbauarbeiten auf Hauptverkehrsstraßen der Stadt ein lärmmindernder Fahrbahnbelag aufgebracht", heißt es in der Auskunft der Stadt außerdem.

Und die Blitzer, die für Friedrich-, Kepler- und Eugenstraße zumindest im Gespräch waren? Die beiden Messanlagen für die Friedrichstraße wurden laut Stadtverwaltung in Auftrag gegeben. Derzeit laufe die Suche nach geeigneten Standorten – auch im Zusammenhang mit dem Workshopverfahren für Uferpark, Friedrichstraße und Bahnhofsvorplatz. "Dies wird voraussichtlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen", heißt es. Angesichts des Umbaus von Kepler- und Ehlersstraße sei es nicht zweckmäßig, dort Messanlagen aufzustellen, die dann wieder abgebaut werden müssen. Beim Umbau sollen jedoch Leerrohre für den Stromanschluss für die beiden Messanlagen eingebaut werden, teilt die Stadt mit.

Nach dem Umbau soll gemessen werden, in welchem Umfang und Ausmaß Geschwindigkeitsüberschreitungen vorkommen. "Aufgrund dieser Erhebungen soll entschieden werden, ob eine dauernde Überwachung durch zwei Messanlagen erfolgen soll." Die Frage nach der Notwendigkeit von Blitzern ist auch in der Eugenstraße noch nicht abschließend beantwortet. Laut Stadtverwaltung wurde eine Messung mit Zählplatten veranlasst. Auf Grundlage von zwischenzeitlich vorgenommenen Messungen, könne zum jetzigen Zeitpunkt gesagt werden, dass im östlichen Bereich, Zone 30, das Verkehrsverhalten im Vergleich zu anderen Straßen in der Stadt unauffällig ist.

Das Rechtsamt ist nach Auskunft der Stadtverwaltung derzeit dabei, alle auf der Basis des Lärmaktionsplanes mittelschwer belastete Straßen, wenn möglich mit Seitenradarmessungen zu prüfen, ob und wo stationäre Messanlagen erforderlich sind.