Friedrichshafen "Stürmische Zeiten  Luther und die Reformation": Ein Stück voller Leidenschaft und Spielwitz mit herrlichen Regieeinfällen

"Stürmische Zeiten – Luther und die Reformation" ist von 60 Akteuren der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen mit überzeugender Leistung im Graf-Zeppelin-Haus aufgeführt worden.

Leidenschaft? Mit jeder Faser des Körpers. Spielwitz und originelle Regieeinfälle? Einfach herrlich. Und die pure Freude am Spiel? Was für eine Frage. Anders gesagt: Dass man in der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen in Bezug auf den großen Reformator aus Wittenberg auch in kultureller Hinsicht ungeahnte Kräfte wecken und Energien bündeln kann, das hat die Premiere des Theaterstücks "Stürmische Zeiten – Luther und die Reformation" im Graf-Zeppelin-Haus eindeutig bewiesen. Der Funke der Begeisterung sprang schnell von der Bühne auf das Parkett über und sorgte für 90 köstlich unterhaltsame Minuten, die den berühmten Doktor Martinus aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchteten.

"Gott zum Gruße." – "Aufregung in Wittenberg." Dass man schon am Eingang von gut gelaunten Bänkelsängern – in diesem Fall in Gestalt der barfüßigen Gabriele Kilian-Karl und des nicht weniger leutseligen Codekans Gottfried Claß – begrüßt wird, das lässt bereits vieles erahnen. "In Worms ist Reichstag", verkündet der Chor. Nicht statisch, sondern mit vollem Körpereinsatz. Unter der unnachahmlichen Leitung von Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel bleibt bei den Sängerinnen und Sängern – aber auch bei Wittnebel selbst – kein Fuß auf dem anderen. Es groovt bis in die Haarspitzen, einzelne Musiker marschieren bereits durchs Publikum. "Wer ist Luther?" Diese musikalisch gestellte Frage wird in unterschiedlichen Gesellschaftskreisen auch unterschiedlich diskutiert. Unter Marktleuten anders als in der Obrigkeit, bei Würdenträgern oder hinter dicken Klostermauern. Aber auch hier rumort es kräftig.

Immer wieder sorgt die Handschrift von Regisseurin Dagmar Mader für angenehme Überraschungen – wenn etwa das Handlungsfeld ganz spontan von der eigentlichen Bühne an den Eingang des Ludwig-Dürr-Saals verlagert wird und sich Studenten im Wirtshaus "Zum Schwarzen Bären" mit einem vermeintlich Fremden über die Auswirkungen der ketzerischen Reden eines Mannes unterhalten, der mittlerweile in aller Munde ist. Gerne wird auch dem Volk "aufs Maul geschaut". Gerade auch der Wechsel zwischen Massenszenen, eindringlichen Dialogen und Monologen hält den Spannungsbogen des Stücks durchweg hoch.

Philipp Mößner gibt einen textsicheren und ausdrucksstarken Martin Luther, der mit vielschichtigen Gemütszuständen zu kämpfen hat. Ein Mann, der sich nur Gott und dem Evangelium verpflichtet sieht, der dennoch innerlich zerrissen ist, mal angriffslustig, mal müde – und dem auch nichts Weltliches fremd ist. Und ein Mann, der sich immer wieder mit seinem inneren Ich auseinandersetzen muss – in der Sprechrolle des "Gewissens" überzeugt Christoph Dickmanns mit durchdringender und sonorer Stimme. In einer Paraderolle kann sich Viktoria Friedrich als Katharina von Bora präsentieren. Sie spielt eine gottesfürchtige junge Frau, die Fesseln und Klostermauern sprengt, die zu einer würdigen Partnerin Luthers heranreift und in der Lage ist, in ihrem finalen Klage-Monolog ein absolutes schauspielerisches Ausrufezeichen zu setzen, das unter die Haut geht.

Wir alle sind Sünder. Na und? "Niemand muss ohne Hoffnung sein." Diese musikalisch vermittelte Botschaft nimmt man gerne mit. Großes Lob kommt auch von Ulrich Zeller, dem am Premierenabend anwesenden Autor, der sich begeistert davon zeigt, mit welch kreativem Freiraum sein Stück bearbeitet wurde. Gratulation und nicht enden wollender Applaus für mehr als 60 Akteure, eine bemerkenswerte künstlerische Gesamtleistung und einen würdigen Abschluss des Lutherjubiläums 2017!