Friedrichshafen Streit in Obdachlosenunterkunft: Schöpfkelle über den Schädel gezogen

Streit in Obdachlosenunterkunft: Schöpfkelle über den Schädel gezogen

Ein Streit unter Frauen in Obdachlosenunterkunft in Friedrichshafen landet vor Tettnanger Amtsgericht. Der Richter vertagt die Verhandlung.

Im November des vergangenen Jahres war es in Friedrichshafen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnerinnen einer Obdachlosenunterkunft gekommen, bei der eine der Frauen einen Zahn verlor und mit einer Schöpfkelle am Hinterkopf getroffen wurde. Ihre Kontrahentin musste sich am Donnerstag wegen schwerer Körperverletzung vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten.

Zum Streit war es gekommen, weil die aus Thailand stammende Mitbewohnerin in der Küche angeblich einen Topf auf dem Herd vergessen hatte. Die Beschuldigte gab zu, mit der Schöpfkelle zugeschlagen zu haben, weil ihre Mitbewohnerin ihr Essen weggeschmissen und die Fenster aufgerissen habe. Sie reiße immer die Fenster auf, den ganzen Winter stünden alle Fenster offen. Die Geschädigte vermutet, dass die Angeklagte in ihrem Zimmer "wieder" Drogen konsumiert habe. Dass sie Drogen konsumiere, gab sie unumwunden zu. "Viele Drogen, schon seit meinem 15. Lebensjahr", sagte die heute 45-Jährige.

Mit 19 Jahren heiratete sie nach Deutschland, fünf Jahre später die Scheidung. Sie hat vier erwachsene Kinder, zu denen sie keinen Kontakt hat und lebt seit neun Jahren auf der Straße. Ihre Mitbewohnerin lernte sie im Bordell kennen, wo beide ihr Geld verdienen. Weil sie sich bei einem Autounfall die Hüfte gebrochen habe, könne sie nicht mehr als Altenpflegerin arbeiten, aber sie putze noch vier Stunden im Monat, weil sie "richtig" arbeiten wolle, sagte sie in einem verwirrenden Redeschwall. Vorgeführt wurde sie in Handschellen, weil sie derzeit in der JVA eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzt, da sie eine Geldstrafe wegen Körperverletzung nicht bezahlt hat.

Auch mit der Geschädigten hatte es Richter Christian Pfuhl nicht leicht, sie fing an, die Beschuldigte wüst zu beschimpfen. Als sich zudem herausstellte, dass die Angeklagte unter Betreuung steht, unterbrach Richter Pfuhl die Verhandlung, um mit dem Betreuer zu telefonieren. Von ihm erfuhr er, dass die Angeklagte unter Schizophrenie leiden soll. "Das konnte ich der Akte nicht entnehmen, auch nicht das Krankheitsbild", so Richter Pfuhl. "Ich setze das Verfahren aus, bis ein Gutachten vorliegt", vertagte er die Verhandlung.