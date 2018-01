vor 2 Stunden SK Friedrichshafen Streit eskaliert in Lokal: 19-Jähriger zückt Messer

Zwei Gruppen junger Männer sind am Sonntagabend gegen 18 Uhr in einem Lokal in Schnetzenhausen aneinandergeraten. Als die Polizei einschreiten musste, erlitt eine Beamtin einen Schlag ins Gesicht.