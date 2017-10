vor 1 Stunde SK Friedrichshafen Streit: Radler schlägt mehrfach auf Autofahrer ein

Eine handfeste Auseinandersetzung hat sich laut Polizei am Samstagabend in Friedrichshafen in der Eckenerstraße ereignet. Hierbei hat ein Radfahrer auf einen Autofahrer eingeschlagen, der Blutergüsse an beiden Armen erlitt.