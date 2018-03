Friedrichshafen Straßen frei für selbstfahrende Autos

Hat der tödliche Unfall in den USA Auswirkungen auf die Pläne in Friedrichshafen?

„Die Erprobung automatisierter Fahrfunktionen auf der geplanten Teststrecke in Friedrichshafen hat vor allem das Ziel, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen", heißt es in einem gemeinsamen Statement von IWT, ZF und Stadtverwaltung. Derzeit sei menschliches Versagen mit rund 90 Prozent die häufigste Unfallursache im Straßenverkehr. "In jedem Erprobungsfahrzeug ist im Testbetrieb immer ein speziell für das automatisierte Fahren geschulter Ingenieur oder Sicherheitsfahrer am Steuer", teilen die Projektverantwortlichen weiter mit. "Dieser überwacht die technischen Systeme, kann jederzeit eingreifen und behält permanent die Kontrolle über das Fahrzeug." Dass der Fahrer die Kontrolle behält, schreibe auch die deutsche Straßenverkehrsordnung vor, die "selbstverständlich auch für die Teststrecke in Friedrichshafen Anwendung findet".

Die Stadtverwaltung weist darüber hinaus darauf hin, dass die Inbetriebnahme der Teststrecke in Friedrichshafen erst ab Herbst geplant sei. "Sollte die Untersuchung der Unfallumstände in den USA durch die dortigen Behörden generelle Erkenntnisse für den Betrieb von Teststrecken liefern, können wir das entsprechend berücksichtigen", heißt es weiter.