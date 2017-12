Friedrichshafen Störungen im Netz von Unitymedia

Beim Fernseh-, Radio-, Internet- und Mobilfunkanbieter Unitymedia kommt es seit Mittwoch zu größeren Störungen.

Seit Mittwochnachmittag kommt es bei vielen Häfler Kunden von Unitymedia zu Ausfällen von Fernsehen, Internet und Telefon. Betroffen ist vor allem der Häfler Norden und Osten sowie die Innenstadt.

Der Grund für die Störungen ist nach Angaben der Unitymedia-Filiale in der Wilhelmstraße ein sogenannter Kaskadenfehler. Hierbei sind nicht alle Kunden gleichermaßen betroffen, sondern nur einzelne Kunden. Außerdem könne es sein, dass einzelne Dienste funktionieren, andere wiederum nicht.

Die Ursache war laut Unitymedia ein sogenannter Kaskadenausfall. Die Meldung zur abgeschlossenen Entstörung sei am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr vom Techniker vor Ort erfolgt, so eine Sprecherin aus der Konzernzentrale in Köln. Der Ausfall ereignete sich ab der Hünistraße und erstreckte sich bis zur Seewiesenstraße.

Der Grund für den Ausfall lag an einem Kabelfehler, der durch einen Schacht der Deutschen Telekom führt. Der Zugang zum Schacht ist geregelt und durfte ohne Begleitservice durch die Telekom nicht erfolgen. Der Kabelfehler sei nun beseitigt.