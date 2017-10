Friedrichshafen Stillstand auf den Straßen: Viel Verkehr während der Fakuma

Am Kreisverkehr Hirschlatt geht am Donnerstagmorgen nichts mehr. Auch von Tettnang kommend gibt es lange Staus und Autofahrer auf der Bundesstraße 31 müssen Geduld mitbringen.

Kurz vor 9 Uhr am Kreisverkehr Hirschlatt. Auf der Straße von Ailingen kommend herrscht Stillstand. Auch der Verkehr aus Richtung Kehlen kommt schon kilometerweit vor dem Kreisverkehr in Hirschlatt zum Erliegen. "Was ist denn da los", wollen Autofahrer wissen. Andere lassen kurzerhand den Fahrer allein im Auto zurück und machen sich zu Fuß auf den Weg zum Häfler Messegelände. Auch wer aus Konstanz, Meersburg oder Überlingen kommend den stockenden Verkehr auf der B 31 hinter sich lassen will und die Nebenstrecke nimmt, landet am Donnerstagmorgen zwischen Markdorf und Raderach im ersten Stau.

Ortswechsel: Auch von Tettnang kommend geht schon nach wenigen Metern nichts mehr. Die Blechlawine steht. Bis zum Kreisverkehr an der Lochbrücke sind gute Nerven gefragt – immer wieder sind völlig frustrierte Autofahrer (meist mit Kennzeichen von weiter her) zu beobachten, die mitten auf der Straße wenden und einen neuen Weg in Richtung Messe ausprobieren. Doch alle Wege, die irgendwie in Richtung Friedrichshafen führen, sind dicht – egal ob Nebenstrecke, Hauptstrecke oder Schleichweg, der nur den Einheimischen bekannt ist.

Ein ganz normaler Messetag während der Kunststoffmesse Fakuma oder hatten Unfälle oder liegengebliebene Fahrzeuge zum Stillstand auf den Straßen rund um Friedrichshafen geführt? "Es gab keine besonderen Vorkommnisse, berichten sowohl Messe Friedrichshafen als auch die Polizei. "Der Andrang zur Messe war heute Morgen groß und daher gab es ein großes Verkehrsaufkommen", erklärt Messe-Pressesprecher Wolfgang Köhle auf Anfrage. Wenn Messebesucher und Berufspendler zu Stoßzeiten gleichzeitig unterwegs seien, könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen. "Unsere Mitarbeiter sind dann natürlich ständig vor Ort und wir stehen mit der Polizei in Kontakt", so Köhle weiter. Auch ein Sprecher der Polizei sagt: "Es gab heute Morgen nichts besonderes. Wir hatten ein Verkehrsaufkommen wie am Tag zuvor." Wie bei allen anderen Messen auch seien Streifen der Polizei auf den Straßen unterwegs. Zu Stoßzeiten sei das Verkehrsaufkommen allerdings so groß, "dass wir das nicht auflösen können. Die Straßen sind halt wie sie sind."

Eine Userin bei Facebook sieht das weniger gelassen. Denn auch nach dem ersten Ansturm am Morgen ist momentan auf den Straßen in Friedrichshafen Geduld gefragt. Seit dem Beginn der Messe am Dienstag müsse man sich genau überlegen, wann man wo hinfährt – ab 7 Uhr am besten nicht in die Stadt und ab 16.30 Uhr nicht Richtung Tettnang/Ravensburg. "Bei uns in Gerbertshaus haben wir von 16.30 bis 19.30 Uhr täglich Stau vor der Haustüre, das nervt echt", schreibt sie. Morgens gehe von Ailingen und Kehlen Richtung Messe nichts mehr. Selbst die Verbindungsstraße von Eggenweiler nach Hirschlatt sei von Anfang bis Ende eine Autokolonne.

Die Messe Friedrichshafen hatte bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es während der Kunststoffmesse Fakuma ein "erhebliches Verkehrsaufkommen" geben wird. Um dieses an den Messetagen gut steuern zu können, hatte die Messeleitung in Absprache mit den Behörden und der Polizei einige Hinweise veröffentlicht. Pendler, die täglich über die Messestraße nach Friedrichshafen fahren und abends wieder zurück, sollten laut Pressemitteilung die Route während der Fakuma meiden und das Messegelände umfahren. Die Kreisstraße am Messegelände zwischen Messekreisel-Ost und Kreisverkehr Hirschlatt, beziehungsweise Abzweigung Gerbertshaus, werde während der Messezeiten sehr stark von Ausstellern und Fachbesuchern genutzt. Grundsätzlich sei es Berufspendlern zu empfehlen, außerhalb des Messeverkehrs (8 bis 10 Uhr und bis spätestens 16.30 Uhr) loszufahren, heißt es darin weiter. Bei Rückstau auf der Bundesstraße 31 aus Richtung Lindau, Stockach, Kressbronn oder Meersburg sollten die Besucher nach Empfehlung der Messe Friedrichshafen der Nebenstrecken-Beschilderung „Messe“ folgen.