Friedrichshafen Stilechter Modellbahnspaß für Groß und Klein

Die Modellbahnfreunde Friedrichshafen haben in ihrem Vereinsheim anlässlich ihrer traditionellen Ausstellung dieses Mal Züge aus Reichs- und Bundesbahnzeiten von 1949 bis 1994 in den Mittelpunkt gerückt.

Rund um den 3. Oktober öffnen die Modellbahnfreunde Friedrichshafen traditionell die Türen ihres Vereinsheims und damit zu einer Welt, die nicht nur die Herzen von Eisenbahnfans höher schlagen lässt. Dieses Mal steht auf der rund 100 Quadratmeter messenden Anlage die Bundes- und Reichsbahnzeit von 1949 bis 1994 im Mittelpunkt.

Mit großen Augen bestaunen vor allem kleine Besucher die Anlage. "Ich komme gern mit meinen beiden Enkelkindern hierher. Damit kann ich sie immer begeistern", sagt beispielsweise Hedi Maier. Tim und Ben finden es toll, dass auf den fast 400 Metern Schiene so viele Züge unterwegs sind. "Meine Eisenbahn zu Hause ist viel kleiner", stellt der achtjährige Tim fest. Passend zum Motto drehen silberne DB-Reisezugwagen, grüne Donnerbüchsen mit offenen Plattformen, der Bundesbahn-Intercity und der blau-weiße Interregio ihre Runden. Auch Raritäten wie ein Bundeswehr-Militärzug und ein Interzonenzug aus DDR-Zeiten sind auf den Schienen. Mit 25 Waggons und einer Gesamtlänge von drei Metern gehört auch der Kohlezug zu den Attraktionen. Peter Keller findet das Modell der Teuringer Talbahn, die von 1922 bis 1962 zwischen Friedrichshafen und Oberteuringen verkehrte, ganz besonders interessant. "Diese Bahn ist ein Stück Geschichte und es ist toll, dass sie hier in Erinnerung gehalten wird", sagt Peter Keller.

Welche technischen Tüfteleien hinter der Modellanlage stecken, sieht man spätestens beim Blick eine Etage tiefer. Dort befinden sich drei sogenannte Schattenbahnhöfe mit weiteren Zügen in Warteposition. Gesteuert werden sie von zwei Vereinsmitgliedern am Stellpult. "Hier werden auch die Weichen gestellt", erklärt Markus Rösler, stellvertretender Vorsitzender der Modellbahnfreunde. "Schön ist, dass wir hier auf der großen Anlage unser Hobby ausleben können", berichtet Markus Rösler. Wie 80 Prozent der aktuell 22 Mitglieder ist auch er von Beruf Lokführer. Während die Anlage dem Verein gehört, sind die Züge Privateigentum der Mitglieder. Mit auf den Schienen ist auch eine Lok von Antonio Esposito, der Zwölfjährige ist einer der jüngsten Vereinsmitglieder. "Auf der großen Anlage macht es einfach viel mehr Spaß", erzählt er von seinem Hobby. Außerdem sei es viel zu teuer, sich selbst so etwas aufzubauen.

Neben zahlreichen Zügen entdecken die Besucher bei den Modellbahnfreunden noch viele andere Dinge: Mit viel Liebe zum Detail gestaltete Dörfer und Naturlandschaften, Brücken und lebendige Bahnhöfe, einen Ölwehreinsatz der Feuerwehr, einen Stau auf einer Landstraße und das Bodenseeufer mit Yachthafen und Badegästen.