Friedrichshafen Stichflammen und Explosionen beim Fest der Jugendfeuerwehr

Raderacher Jugend feiert 40-jähriges Jubiläum mit vielen Gästen und eindrucksvollen Übungen

Um 10.30 beginnt das Spektakel in Raderach. Rauch quillt aus den Fenstern des Kindergartens gegenüber der Feuerwehr – der Alarm ertönt, die Rettung naht. Sirenen sind zu hören und mehrere Feuerwehrwägen nähern sich dem brennenden Haus. Die vielen Zuschauer beobachten gespannt das Geschehen. Die Feuerwehrwagen kommen zum Stehen und nun geht alles blitzschnell. Die Jugendfeuerwehr ist im Einsatz und weiß genau was zu tun ist: Jeder einzelne hat eine bestimmte Aufgabe – ganz wie bei der aktiven Feuerwehr auch. Schnell werden die ersten „Verletzten“ geborgen, Schläuche ausgerollt und die diversen Gefahrenstellen genauestens inspiziert. In wenigen Minuten haben die feuerwehrbegeisterten Jugendlichen alles unter Kontrolle.

Zum Glück ist dies nur eine Schauübung, um einen Einblick davon zu geben, was die Nachwuchswehr schon alles leisten kann. Erwachsene und Kinder in Raderach sind von dem Spektakel begeistert. Kommentiert wird der Einsatz von dem Abteilungskommandanten Martin Groll, der genau erklärt, was sich gerade vor den Augen der Zuschauer abspielt und wie das weitere Vorgehen der Jugendwehr aussieht.

Nach der spannenden Löschübung geht es weiter mit der Begrüßung der Gäste und weiteren Reden von Erstem Bürgermeister Stefan Köhler, Ortsvorsteher Bruno Mainz und einigen Vertretern der Feuerwehr im Bodenseekreis, die alle der Jugendfeuerwehr zum 40. Geburtstag herzlich gratulieren. Dabei bleiben natürlich auch Geschenke und Spenden nicht aus, wie zum Beispiel ein Gutschein für einen Besuch im Kletterpark Immenstaad. Nach den netten Worten und Glückwünschen der Redner geht es nach einer deftigen Stärkung vom Grill direkt weiter mit dem Programm. Für die Kinder ist einiges geboten: Malen, Zuckerwatte schlecken, Hüpfburg und ein Versuch am Glücksrad sind angesagt.

Für alle, die noch nicht genug haben, gibt es dann die „Fett- und Dosenexplosion“. Die Feuerwehr demonstriert, was passiert, wenn ein Topf auf dem Herd oder eine Haarspraydose überhitzen – Unfälle, die im Haushalt leicht passiert. Massive Auswirkungen hat es: Selbst die erfahrenen Feuerwehrleute erschrecken bei der Explosion einer Dose im Feuer. Ein lauter Knall und eine riesige Stichflamme sorgen für ein lautes „Wow“ auch bei den gespannten Zuschauern. Natürlich geben die Raderacher Feuerwehrleute auch Tipps, damit solche Unfälle gar nicht erst passieren. Alles in allem war der runde Geburtstag ein gelungener Tag.