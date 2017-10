Friedrichshafen Sternstunde mit Funkenflug bei Häfler Jazz-Festival

Nils Landgren (Posaune) und Michael Wollny (Klavier) gehen bei ihrem Auftritt in der Häfler Kultur-Caserne über alle Grenzen.

"Ich kann nur eines sagen: So kann man eigentlich nicht spielen. Aber er schafft es irgendwie trotzdem." Nils Landgren spricht über seinen Duo-Partner Michael Wollny. Der galt vor ein paar Jahren noch als aufsehenerregendes Talent am Klavier. Inzwischen darf man ihn den innovativsten und wohl wichtigsten deutschen Jazzpianisten nennen. Mit ihm aufzutreten, ist eine Herausforderung. Auch für Nils Landgren beim ausverkauften Konzert im Casino Kulturraum.

Dass der Saal voll ist, ist Nils Landgren zu verdanken. Dass das Publikum aber mehr bekommt als die Kammerversion der beliebten Stücke des Posaunisten, ist Wollnys Verdienst. Er lockt Landgren dauernd von den vertrauten Pfaden, und der lässt sich darauf ein.

Was hier gespielt wird, entsteht aus dem Moment. Ein Duokonzert mit Wollny, sagt Landgren, gibt es nur einmal im Jahr. Dafür existieren keine Schemata. Jedenfalls keine, an die Wollny sich halten würde. Seine Kreativität ist nicht zu bremsen. "Fragile" von Sting spielt er mit umgedrehten Weingläsern auf den Saiten des Flügels – das Instrument verwandelt sich zum klirrenden Spinett. Hat man "Fragile" je zerbrechlicher gehört? Das Lied über die Verletzlichkeit des Menschen klingt, als sei es von einem Riss durchzogen. Landgrens schlichter Schleifpapiergesang berührt, als lade er zu Andacht und Einkehr ein.

Wollny erkundet die Titel des Landgren-Katalogs bis ins Innerste – auch "This Masquerade" von Leon Russel, über ein entfremdetes und verstummtes Paar. In Wollnys Grollen und Grummeln seines böse rollenden Grooves steckt eine Skepsis, die sich zur Bosheit weitet und schließlich in ein gruseliges Tremolo mündet. Da wird die Beziehung zum Abgrund – und schließlich verwandelt sich das, was einmal eine skeptische Ballade war, zum Rocksong, der Lava spuckt. Nicht zuletzt durch Landgrens echauffierte Posaune, die durch ein Effektgerät einen giftigen elektrischen Klang bekommt.

"Er ist ein bisschen verrückt, oder?", fragt Landgren ins Publikum, nach einem gemeinsamen Instrumental, das mit einer südafrikanischen Fröhlichkeit im Stil des Pianisten Abdullah Ibrahim beginnt, dann aber in die kuriosen Bebop-Bahnen von Thelonious Monk gerät und, nachdem auch das vorüber ist, in donnernde Akkorde übergeht, die Wollny mit einer orientalischen Melodie verziert, als befände er sich in Sichtweite von Mekka. Wollnys Verrücktheit steckt indes an – Landgren tippt mit dem Fuß auf eine Taste und verdoppelt so sein Spiel zur Zweistimmigkeit.

Das Publikum tobt – und umso tiefer geht dann Stephen Sondheims zarte Musical-Ballade "Send in the clowns", in der Landgren einmal mehr wirkt, als sänge er aus dem Innersten einer traurigen Unschuld heraus, die sich nicht zu verstellen braucht. Natürlich geht Wollny auch in der Rolle des introspektiven Begleiters auf, der mit jedem Ton Bilder einer imaginären Glasmenagerie erzeugt. Schließlich war er 2014 an Landgrens Album "Eternal Beauty" beteiligt, das genau so klingt, wie es heißt.

Da vor dem Konzert ein Künstlergespräch mit Nils Landgren stattfand und eine Filmdokumentation Einblick in sein Leben gab, meint man den Mann auf der Bühne ein wenig zu kennen. Und man versteht seine Frau, die in der Doku sagt, sie mache sich "natürlich Sorgen um seine Gesundheit". Nils Landgren leitet zwei Jazzfestivals, er steht einer Bigband vor, hat Professuren in Hamburg und Shanghai – viele Päckchen, die sein eh schon forderndes Leben als Aushängeschild des skandinavischen Jazz noch anstrengender machen. Hier stellt er sich nun auch noch, 61 Jahre alt, dem 22 Jahre jüngeren Michael Wollny. Immerhin: Einer, der den Song "Fragile" singt, dürfte sich der Grenzen seiner Kräfte bewusst sein. Dem Publikum bescherten er und Wollny eine Sternstunde.