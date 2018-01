Friedrichshafen Starkregen: Immer wieder Land unter in Windhag

Wer im Zeisigweg 2 bis 8 im Friedrichshafener Westen wohnt, hat ein Problem: Starkregen lässt immer wieder Keller volllaufen, weil das Wasser nicht schnell genug aus einer Senke ablaufen kann. Gabriele Welz war bereits mehrfach betroffen. Die 74-Jährige kann nicht verstehen, dass die Stadtverwaltung nicht sofort Abhilfe schafft. Schutzmaßnahmensind erst 2019 geplant.

Montagnacht war es wieder so weit. Nach einem Tag mit ergiebigem Regen lief aus der angrenzenden Obstwiese zum wiederholten Mal das Regenwasser auf den Zeisigweg und blieb in der Senke zwischen den Grundstücken der Hausnummern 2 bis 8 stehen. Autos pflügten durch die Riesenpfütze und im Gulli toste ein rauschender Wasserfall. Um 23.45 Uhr, vor dem Schlafengehen, schaute Gabriele Welz ein letztes Mal zum Fenster hinaus. "Ich muss mehr Sandsäcke anschaffen", ging der 74-Jährigen durch den Kopf. Schlafen konnte sie nicht, zu lebhaft war die Erinnerung an die letzten beiden großen Überschwemmungen.

2010 traf es das idyllisch gelegene Einfamilienhaus in Windhag zum ersten Mal. Nach starkem Regen wurde die Obstwiese zum See, der sich als Wasserfall über den tiefergelegenen Zeisigweg ergoss, von wo sich Wildwasserarme zwischen den Häusern bahnten, um sich in der Parallelstraße, dem Drosselweg, zu einem weiteren Flussarm zu vereinigen. Die Fluten drückten die Kellerfenster und die Waschküchentür ihres Hauses auf. Innerhalb von zehn Minuten stand das Wasser bis an die Kellerdecke und erreichte einen Pegel von 2,15 Meter. Vom Fußboden bis zu den Schränken mit Inhalt war alles zerstört. "Wir hatten damals noch keine Elementarschaden-Versicherung", sagt Gabriele Welz. Auf den Kosten für das kaputte Inventar in Höhe von 10 000 Euro blieb das Ehepaar deshalb sitzen. Dann, 2015 wiederholte sich, was nach einer Baumaßnahme der Stadt keiner mehr erwartet hatte. Diesmal betrug der Wasserstand im Keller zwar nur 1,10 Meter, aber wieder war alles kaputt: Waschmaschine, Trockner, Schränke.

Als das Wasser an Pfingsten 2016 erneut als See in der Wiese stand und bedrohlich näher rückte, beschloss die inzwischen verwitwete Dame zu handeln. "Ich habe an alle Instanzen geschrieben", erzählt sie. Im Juli 2017 grenzte das Wasser wieder ans Gartentor an. Sie ergriff bei der Gemeinderatssitzung am 20. November die Gelegenheit, nach dem Baubeginn der Schutzmaßnahmen zu fragen und schrieb am 17. Januar dieses Jahres schließlich alle Fraktionsvorsitzenden der Stadt, Oberbürgermeister Andreas Brand und Bürgermeister Stefan Köhler an. 350.000 Euro waren laut Baudezernat bereits für die Schutzmaßnahmen im Doppelhaushalt 2018/19 angemeldet, wurden jedoch wieder zurückgestellt und der Baubeginn auf 2019 verschoben.

"Den genauen Grund dafür kenne ich nicht", sagt Gaby Lamparsky, FDP-Fraktionsvorsitzende, die am 7. Dezember beantragt hat, den vergleichsweise kleinen Betrag wieder in den Haushalt einzustellen und die Baumaßnahmen bald zu beginnen. Auch am Montag, im Rahmen der Haushaltsberatungen im Finanz- und Verwaltungsausschuss, wies Lamparsky erneut auf die hohe Dringlichkeit der Maßnahmen hin. Eberhard Ortlieb, FW-Fraktionsvorsitzender, schloss sich an: "Wir können den Leuten ja schlecht sagen, dass die Verwaltung keine Zeit hat – da müsste früher etwas getan werden."

Das sagt die Stadt

"Zunehmende Starkregen-Ereignisse stellen für alle Kommunen eine Herausforderung dar", teilt Monika Blank, Sprecherin der Stadt, auf Anfrage mit. "Dass Kanäle bis zur Straßenebene volllaufen, ist eingeplant und bei Starkregen auch sinnvoll: In solchen Fällen dienen die vollgestauten Kanäle kurzfristig als Rückstauraum für die Wassermassen, bis diese durch die Kanalisation abfließen können. Auch Grundstückseigentümer können und sollen selbst zum Hochwasserschutz beitragen, indem sie Rückstauklappen einbauen und Entwässerungsmöglichkeiten auf ihrem Grundstück schaffen und regelmäßig kontrollieren. Im Bereich Drosselweg/Zeisigweg haben die Untersuchungen ergeben, dass es sich bei der letzten Überschwemmung um ein extremes Starkregen-Ereignis gehandelt hat: Für solche Einzelereignisse kann nicht flächendeckend Vorsorge getroffen werden.

Die Stadt nimmt dies aber zum Anlass, für eine Verbesserung der Kanalisation und das Anlegen von Retentionsflächen (Überflutungsflächen Anm. d. Red.) in diesem Bereich zu sorgen." Bei diesen Maßnahmen habe die Verwaltung bereits in der Vorberatung zum Doppelhaushalt zugesagt, einen Vorschlag für ein schrittweises Umsetzen von Teilmaßnahmen bis zum Haushaltsbeschluss im Gemeinderat Anfang Februar vorzulegen. Mit dem Gemeinderatsbeschluss werde es eine konkretisierte Planung, unter anderem für die Kanalbaumaßnahmen und die Retentionsfläche, geben. (abe)