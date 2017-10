Friedrichshafen Stadtsportverband informiert über erweiterte Führungszeugnisse

Die Stadt Friedrichshafen koppelt die Sportförderung an Verträge zur Wahrung des Kindeswohls. Werner Feiri informierte nun Häfler Vereine über Präventions- und Schutzkonzepte.

Friedrichshafen – Der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) hat die Häfler Vereins- und Sportverantwortlichen zum Sportforum ins Vereinsheim des TSV Fischbach eingeladen. Thema war die Aufklärung und Unterstützung der Vereine bei der Umsetzung einer verbindlichen Klausel, die in den neuen Sportförderrichtlinien der Stadt Friedrichshafen enthalten ist. Sie lautet: "Gefördert werden Sportvereine, die belegen können, dass sie den Erfordernissen zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 72a SGB VIII im Zusammenhang mit den erweiterten Führungszeugnissen für Ehrenamtliche nachgekommen sind. Dazu ist es erforderlich, die entsprechende Vereinbarung mit dem Jugendamt des Landratsamtes Bodenseekreis abzuschließen und nachzuweisen."

Für die Vereine bedeute dies zwar einen gewissen Aufwand, der aus Kindeswohl-Sicht jedoch sinnvoll und unabdingbar sei, sagte der SSV-Vorsitzende Peter Lutat in seiner Begrüßung der 42 Anwesenden. Als weitere gewünschte Effekte nannte er Abschreckung und Sensibilisierung zum Wohl des Kindes. Als Referent und Auskunftsperson stand Werner Feiri Rede und Antwort. Im Sozialdezernat des Landratsamts Bodenseekreis ist der langjährige Fachmann des Jugendamts für die Themen erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und Kindeswohl zuständig.

Feiri gab einen kurzen Abriss der Gesetzeslage und der speziellen Umsetzung im Landkreis. Auf Wunsch von Landrat Lothar Wölfle biete der Landkreis den Vereinen hierbei Unterstützung an. Am 1. Januar 2012 in Kraft getreten, fordert das Bundesgesetz von allen ehrenamtlich Tätigen über 14 Jahren, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses. Außerdem werde von jedem Verein ein Präventions- und Schutzkonzept gefordert sowie der Abschluss von Vereinbarungen zwischen den Vereinen und den Übungsleitern, welche auf der Homepage des Landratsamtes als Formulierungshilfe zum Download bereitstünden. Die Einsichtnahme in die Führungszeugnisse, welche im Original vorgelegt werden müssten, könne an ihn delegiert werden, wodurch der Datenschutz gewährleistet sei.

Zum Abschluss des Vertrages zwischen den Vereinen und dem Landratsamt müsse die Initiative von den Vereinen ausgehen, sagte Feiri. Diese sollten in ihren Reihen eine Vertrauensperson damit beauftragen. Vereine, die aktuell keinen Kinder- und Jugendbereich hätten, sollten ihm dies mitteilen, sodass er eine entsprechende Bescheinigung ausstellen könne. Auf die Frage nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung antwortete Feiri, diese gebe es leider noch nicht, aber er stünde telefonisch und per E-Mail für Auskünfte zur Verfügung. Ansonsten helfe auch die Suche im Internet: "Gib Schutzkonzept ein, dann sagt dir Herr oder Frau Google, wo du das finden kannst."

Auch Eintragungen in Führungszeugnissen, die andere Delikte als Kindesmissbrauch beträfen, wurden angesprochen. Aufgrund solcher Angaben empfahl Feiri die Übertragung der Einsichtnahme an ihn, denn der Umgang mit solchermaßen persönlichen Daten müsse besonders sensibel gehandhabt werden. Ein Eintrag wegen Steuerhinterziehung beispielsweise habe nichts mit Kindeswohlgefährdung zu tun. Die Fragen der Anwesenden spiegelten den Informationsbedarf wider.

Werner Feiri steht für die individuelle Beratung zur Verfügung, damit bis zum 1. Januar 2019 die Vereinbarungen bei der Stadt Friedrichshafen vorliegen, sonst gibt's keine Förderung.

Sportförderungsrichtlinien

Die siebte Änderungsfassung der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Friedrichshafen aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung steht als Download auf der Homepage der Stadt Friedrichshafen (www.friedrichshafen.de) zur Verfügung. Ansprechpartnerin beim Stadtverband Sporttreibender Vereine ist Ann-Kristin Isele, Telefon 0 75 41/9 53 00 43, E-Mail projektleitung@sport-fn.de. Für alle Fragen rund um das Präventions- und Schutzkonzept steht Werner Feiri beim Kreisjugendamt zur Verfügung. Telefon 0 75 41/2 04 53 08, E-Mail werner.feiri@bodenseekreis.de