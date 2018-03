Friedrichshafen Stadtorchester und Weltklasse-Cellist Maximilian Hornung begeistern mit "Casanova"

Die Musiker hätten am Samstagabend mehr Publikum verdient: Aus dem Applaus, mit dem rund 400 Gäste das Konzert des Stadtorchesters Friedrichshafen mit Cellist Maximilian Hornung bedachten, sprach Begeisterung.

Die William-Byrd-Suite von Gordon Jacob lässt Halt an Vertrautem finden. Musiker lockern und Blasinstrumente wärmen sich an Marsch und Tanz, Choral und Glockengeläut. Zugleich wird dem Star des Abends entgegengefiebert: Maximilian Hornung. 31 Jahre jung und ausgestattet mit legendärer Begabung, spielt er längst als Solocellist mit den renommiertesten Orchestern dieser Welt. Und an diesem Abend mit dem Stadtorchester Friedrichshafen.

Man ist gespannt auf diese Synthese sowie das Porträt von "Casanova", das Komponist Johan de Meij 2000 zur Uraufführung brachte. Ein tiefes, finster-bedrohliches Motiv malen die Bläser, verblassen und schaffen Raum für das einzige Streichinstrument neben einem Kontrabass. Hornung greift das Motiv auf, macht es zur wiederholten Klage, bis ihn das Orchester prächtig überstrahlt. Harfenarpeggien, scheppernde Becken und Triangelsterne auf dem dunklen Bläserteppich malen vom Arrest über die Flucht bis zum Triumph der Liebe die acht Stationen des großen Verführers. Mitleidende Klangintensität, märchenhafte Lyrik und mitreißende Virtuosität, wenn Hornung seinen Bogen auf der höchsten Saite flattern lässt, dass es vor den Ohren und Augen verschwimmt, untermalt Pietro Sarno mit seinen Bläsern souverän von weich bis explosiv. Viel zu früh und abrupt endet dieses gelungene Zusammenspiel.

Mit einem Hornsolo beginnt David Maslankas Sinfonie Nr. 4. Das Tutti pulsiert, scharfe Rhythmen wechseln ab mit Harfe-Flügel-Querflöten-Soli, Frage-Antwort-Spielen zwischen Oboe und Xylofon. Ätherisch wie eine Glasharfe klingt das mit einem Bogen gestrichene Röhrenglockenspiel. Nicolai Geršak spielt Orgel, eine junge Frau brilliert am Xylofon, der Perkussionist rennt mit seinen Noten von Pauke zu Becken. Aus flippig-jazzigem und jaulenden Klarinettenmundstücken erhebt sich Johann Sebastian Bachs Choral "Christus, der uns selig macht". Aus dem Monumentalen steigt eine Phrase aus Bachs "Wer nur den lieben Gott lässt walten" empor, bevor bei vollem Einsatz des Klangkörpers plötzlich Ruhe eintritt. Man hätte den Musikern mehr Publikum gewünscht. Aus dem Applaus von 400 Gästen sprach Begeisterung.