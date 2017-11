Friedrichshafen Stadtkirche St. Nikolaus wirbt für Orte des Zuhörens

Die Stadtkirche St. Nikolaus in Friedrichshafen bietet dreimal pro Woche Orte des Zuhörens. Hier finden alle Menschen, die kleinen oder großen Gesprächsbedarf haben, jemanden, der ihnen zuhört. 15 Ehrenamtliche sind im Team aktiv, weitere Mitarbeiter gern willkommen.

Friedrichshafen – "Kirchentüren sollen für alle Interessierten offenstehen." Dieser Grundsatz steckt hinter dem Konzept "Offene Stadtkirche", das in der St.-Nikolaus-Gemeinde vom damaligen Pfarrer Markus Hirlinger vor rund sieben Jahren initiiert worden war. Marktmusik, literarisch-musikalische Weihnacht, Valentinsgottesdienst, spirituelle Impulse im Advent, die jährliche Wortgottesdienstfeier für Eltern verstorbener Kinder – vieles wurde bereits realisiert.

Auch das Projekt Orte des Zuhörens, das in Kooperation mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben bereits vor drei Jahren präsentiert wurde – und für das Pastoralreferent Philipp Heger jetzt um neue ehrenamtliche Mitarbeiter wirbt. Dabei geht es darum, einen Ort bereitzustellen, an dem man ein offenes Ohr finden kann, auch einen einfühlsamen Menschen, der einfach da ist, dem man seine Sorgen und Nöte mitteilen kann, wie Heger erklärt. Das Angebot sei nicht an die Zugehörigkeit zur Gemeinde gebunden, sondern für alle Menschen offen. Jeder werde unabhängig von seiner Problemlage angehört und erfahre so ein hohes Maß an Wertschätzung, betont Philipp Heger. "Uns geht es darum, Räume anzubieten, wo manches ausgesprochen werden kann, das sonst vielleicht unausgesprochen bleibt."

Dass Bedarf besteht, bestätigen Henrik Loeser und Anita Vooren, die zum derzeit etwa 15 Mitarbeiter umfassenden ehrenamtlichen Team gehören. "Manchmal kommen Leute zu uns, die seit mehreren Tagen mit niemandem mehr reden konnten und großen Gesprächsbedarf haben und sehr dankbar sind, wenn ihnen jemand zuhört", sagt etwa Anita Vooren. "Andere sind froh, wenn sie sich etwas von der Seele reden können", ergänzt Henrik Loeser. Dass die Gesprächspartner geschult werden und der Schweigepflicht unterliegen, betont Caritas-Mitarbeiterin Nicole Dodek. "Die Ausbildung kann sowohl privat als auch beruflich eine große Bereicherung sein. Natürlich würden wir uns freuen, wenn noch mehr Leute bereit wären mitzumachen."

Das Angebot

Orte des Zuhörens: montags von 17 bis 18.30 Uhr im "Raum der Stille" in der Nikolauskirche mittwochs von 13 bis 14 Uhr im Gemeindehaus, nach dem Mittagstisch freitags von 10.30 bis 12 Uhr in der Nikolauskirche, nach der Marktmusik

Kontakt:Pfarramt St. NikolausKarlstraße 17, Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/3 99 06 10, E-Mail stnikolaus.friedrichshafen@drs.de.

