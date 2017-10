Friedrichshafen Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag lockt 10 000 Besucher

„Friedrichshafen war heute ein einziges großes Schaufenster“, sagte Thomas Goldschmidt über den verkaufsoffenen Sonntag. Der Stadtmarketing-Geschäftsführer zog ein durchweg positives Fazit.

„Mit über 10 000 Besuchern über den Tag verteilt sind wir sehr zufrieden. Ich hoffe, wir konnten Lust auf unsere Innenstadt machen und ein paar Besucher anlocken, die sonst nicht zum Einkaufen kommen", so Goldschmidt. Mehr als 100 Geschäfte im Herzen der Stadt sowie im Bodensee Center, das in diesen Tagen seinen 15. Geburtstag mit einem kleinen Oktoberfest feiert, luden zum Flanieren, Informieren, Stöbern und Einkaufen ein. Besonders junge Familien, die unter der Woche oft nicht genügend Zeit für gemeinsame Einkaufsbummel haben, nutzten die Gelegenheit. Das Einkaufserlebnis stand im Vordergrund. Doch nicht nur Geschäfte und gastronomische Betriebe hatten geöffnet: Mehr als 30 Organisationen und Vereine – darunter zum Beispiel die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und der Tierschutzverein – hatten im Zentrum Stände aufgebaut, um für sich und ihre Sache zu werben. „So bekommen auch Vereine, die sonst nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, ihre Chance, sich zu präsentieren“, erklärte Goldschmidt die Idee dahinter, "und Rückmeldungen von allen Beteiligten sind großartig." Musik und Tanz auf den Bühnen und Leckereien an jeder Ecke rundeten das Stadtfestprogramm ab – trotz des leichten Nebels, der sich auch am Nachmittag hielt.

Dominik Reith, Leiter des Fitnessstudios "EMS-Lounge" in Friedrichshafen, freute sich über viel Interesse am Stand: „Viele Leute kennen unsere Art des Trainings noch nicht. Es gab sehr gute und informative Gespräche und einige wollen uns im Studio besuchen.“ Julia Trüe, Filialleiterin der Parfümerie Gradmann, war ebenso zufrieden: „Heute konnten wir uns präsentieren und unseren Kunden ein kleines Event bieten. Es gab jede Menge Laufkundschaft, die bei uns Halt gemacht hat. Wir wissen aber auch, dass der Umsatz, den wir heute machen, uns in der kommenden Woche fehlen wird.“ Deswegen begrenzt das Stadtmarketing die häufig kritisierten verkaufsoffenen Sonntage auch auf zwei Termine pro Jahr. „Von April bis Oktober ist die Stadt dank vieler Touristen und Tagesausflügler ohnehin gut besucht. Mit dieser Veranstaltung können und wollen wir gerade Besucher, die nicht direkt aus Friedrichshafen sind, zeigen, was es hier alles zu entdecken gibt. Ziel ist es, so die Zeit von November bis Februar etwas beleben“, so Goldschmidt abschließend.

So genossen auch Gäste das bunte Angebot in der Innenstadt. Karl Abt aus Göppingen, der mit seiner Frau jedes Jahr im Oktober Urlaub in der Region macht, sagte zum Beispiel: "Es ist ganz schön was los in Friedrichshafen."

Verkaufsoffener Sonntag

Der nächste verkaufsoffene Sonntag in der Stadt ist für den 15. April 2018 geplant. Dann steht außerdem das Straßenzauberer-Festival mit Kinderfest auf dem Programm.