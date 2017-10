vor 3 Stunden Kevin Rodgers Friedrichshafen Stadtfest lockt mit vielen Attraktionen

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die Häfler am kommenden Wochenende die Gelegenheit, den Sonntag für einen Stadtbummel zu nutzen. Am 15. Oktober findet von 13 bis 18 Uhr das 21. Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Am Abend zuvor wird die Innenstadt während der "City of Music" zur Partymeile.